Немската пауър метъл машина POWERWOLF е третият хедлайнер на шестото издание на Midalidare Rock In The Wine Valley, допълвайки вече обявените Helloween и Twisted Sister. Фестивалът в долината на виното ще се проведе от 10 до 12 юли 2026-а година, a „Вълците“ ще видим във втория ден, 11 юли, събота.

POWERWOLF ще продължат турнето си „Wake Up The Wicked“ и през 2026-а година. След триумфалното си завръщане в САЩ и Канада, „Вълците“ са готови да покорят отново най-големите сцени по целия свят, включително и първото им участие в легендарната OVO Arena Wembley за ексклузивен концерт в Обединеното кралство – една вечер, която със сигурност ще остане в историята на метъла!

Бандата вече потвърди, че ще се завърне на някои от най-големите метъл фестивали като Barcelona Rock Fest и Wacken Open Air.

POWERWOLF отдавна преминават границите на жанра пауър метъл, а концертите им се превръщат в култови събития с неповторимо огнено шоу. На 27-и февруари 2026-а на пазара се очаква да излезе и последният им live албум Wildlive (Live at Olympiahalle), който бележи началото на една нова, мощна глава в неудържимата история на групата.

POWERWOLF са:

Attila Dorn – вокал

Falk Maria Schlegel – орган

Charles Greywolf – китара

Matthew Greywolf – китара

Roel van Helden – барабани

Ко-хедлайнер на POWERWOLF на 11 юли ще бъде една от най-успешните швейцарски рок групи – Gotthard, които се завръщат в долината на виното след участието си на първото издание на фестивала през 2017-а. Последните им шестнадесет албума са достигнали първото място в швейцарските класации за албуми. Gotthard са с над три милиона продадени албума и мултиплатинени награди по целия свят.

Midalidare Rock In The Wine Valley е от 10 до 12 юли 2026 г.

Пълна информация за Midalidare Rock In The Wine Valley

https://midalidarerock.bg