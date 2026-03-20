Всички, които се чудеха защо Леонардо ди Каприо се появи с мустак на „Оскар“-ите тази година, вече имат отговор. Причината е новият филм на Мартин Скорсезе – What Happens at Night („Какво се случва през нощта“) - драма, която обещава да върне режисьора към психологическия хорър в стила на Shutter Island.

Ди Каприо оглавява актьорския състав в ново сътрудничество със своята колежка от „Не погледай нагоре“ (Don’t Look Up) – Дженифър Лорънс.

Актьорът и режисьорът споделиха първа снимка от филма в социалните мрежи. На нея се виждат героите на Ди Каприо и Лорънс – семейна двойка, която върви ръка за ръка в зловещ зимен пейзаж с УАЗ-ка на фона. Снимките на филма вече са започнали на 24 февруари 2026 г. в Чехия, а в поддържащите роли участват Мадс Микелсен, Патриша Кларксън и Джаред Харис.

Сюжет: мистерия, осиновяване и разпадаща се реалност

What Happens at Night е екранизация по едноименния роман на Питър Камерън. Историята проследява американска семейна двойка, която пътува до малък европейски град, за да осинови бебе.

Според официалното описание: „Нищо не е такова, каквото изглежда в този объркващ, замръзнал свят, а колкото повече двойката се опитва да получи детето, толкова по-малко разбира за своя брак, за самите себе си и за живота като цяло.“

Първият филм на Скорсезе с Дженифър Лорънс

Макар Ди Каприо да има дългогодишна история с Мартин Скорсезе (The Aviator, Gangs of New York, The Wolf of Wall Street, Shutter Island и др.), това ще бъде първият път, в който режисьорът работи с Дженифър Лорънс.

В разговор за поредицата Actors on Actors на Variety, Лорънс пита Ди Каприо какво да очаква от Скорсезе като режисьор.

„Страхотно е, освен това ще ти дава много филмови референции“, каза тогава Ди Каприо. „Обикновено под формата на DVD. Ако нямаш DVD плеър – вземи си… Понякога прави прожекции само за една сцена. Ако иска да уловиш нещо от стар филм или определен ритъм, може да изгледате цял филм заради конкретен момент. Може дори да гледаме японски филми с духове, за да усетим атмосферата. Ще бъде невероятно за теб.“

Готически психологически хорър

Филмът е описван като готически психологически хорър. Историята проследява семейна двойка, чието пътуване до Европа за осиновяване постепенно се превръща в сюрреалистичен кошмар.

Двамата пристигат в странен, заснежен европейски град и се настаняват в огромния и зловещо пуст хотел Borgarfjaroasysla Grand Imperial. Там барът винаги е отворен, а във фоайето се разхождат мистериозни персонажи – от ексцентрична певица до развратен бизнесмен и загадъчен лечител.

Ситуацията се усложнява още повече, защото жената страда от тежко заболяване, а съпругът ѝ се опасява, че това може да попречи на осиновяването. Постепенно реалността започва да се разпада, а двамата губят усещането не само за света около себе си, но и за собствената си идентичност.

Проектът се разработва от 2023 г., а през 2025 г. е потвърдено, че Скорсезе ще го режисира. Apple Original Films стои зад продукцията, както и при предишния му филм Killers of the Flower Moon.

Какво предстои

Все още няма обявена премиерна дата, но What Happens at Night вече се очертава като един от най-очакваните филми – комбинация от психологически хорър, мистерия и дълбока човешка драма.

