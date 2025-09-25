С настъпването на есента София се превръща в истинска културна сцена. През месец октомври ни очакват редица интересни и впечатляващи изложби, които заслужават вниманието на жителите и гостите на столицата. Нека видим кои са местата, които не трябва да пропускате:

Арт събития и изложби в София през октомври

Sofia Art Fair 2025

Форумът за съвременно изкуство, който събира над 30 галерии от цял свят. Тази година се провежда под мотото IMAGINE, което е послание към артистите да обмислят езика на бъдещето и към галериите - да разширят териториите на видимост. Обещава мултимедийни инсталации, виртуална реалност и скулптурни намеси в открито пространство. София Тех Парк се превръща в арт хъб за четири дни – от 2 до 5 октомври. И още - специано френско участие (вижте тук), което определено ще успее да впечатли публиката.

„Случайни срещи в добавено време“ – САМСИ

Софийският арсенал – Музей за съвременно изкуство представя тази концептуална изложба, която изследва темата за времето, спомена и личната перспектива. Смес от видео, звук и обекти ви въвлича в диалог с невидимото. "Случайни срещи в добавено време" на Милко Павлов може да бъде посетена до 12-ти октомври.

ПИКАСО. Графики от колекцията на Националната галерия Квадрат 500, 24 зала, до 5 октомври



Колекцията на Националната галерия съдържа двадесет и един графични листа от Пикасо (1881–1973), тематично свързани с негови и на други автори литературни текстове, с лични преживявания и прозрения. В тях е разкрита страстта и виртуозността на големия художник към рисунката, постигнати с възможностите на литографията, офорта, гравюрата и акватинтата в свободно изявявяне на материала, на черните и бели пространства и щриха.

Национален музей „Земята и хората“ - Минерали и митове

Не е типична художествена изложба, но визуалната ѝ стойност я прави достойна за включване в арт маршрута ви. Колекция от редки минерали е съчетана с митологични интерпретации и научни обяснения. Чудесен избор за по-необичайно, но вдъхновяващо преживяване – особено ако търсите пресечната точка между природа, култура и въображение.

"DA Fest" се завръща с юбилейно издание!

Международния фестивал за дигитални изкуства вече е на 10 и се завръща с пълна сила! Още от днес можете да започнете вашето пътешествие в софийската орбита на Дигиталните изкуства със селекцията от произведения на група унгарски млади и обещаващи творци. Изложби, пърформанси, прожекции, концерти, работилници – списъкът е безкраен, а атмосферата – със сигурност магична.

Фотографски есенен салон в галерия "SYNTHESIS"

Ако сте почитатели на визуалната поезия на фотографията, това събитие е задължително в списъка. Галерия SYNTHESIS представя сборна изложба на съвременни български и международни фотографи, разглеждащи теми като урбанизъм, изолация и човешко присъствие в пейзажа. Кураторската селекция всяка година изненадва с качество и нюанс. Вижте тук изложбата на фотографката Боряна Пандова "Мръсно" в галерия SYNTHESIS:

А кои книги да прочетете тази есен - научете тук:

