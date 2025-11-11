/ Лайфстайл / Артbox

Изпълнителят на "Wicked Game" Крис Айзък с първи концерт в България (СНИМКИ + ВИДЕО)

Американската легенда има над четири десетилетия на сцената
11 Ноември 2025
Платинен носител и номиниран за „Грами“, легендарният артист с над четири десетилетия на сцената, Крис Айзък ще направи своя дългоочакван дебютен концерт в България следващото лято.

Концертът му на 22 юни 2026 г. на Vidas Art Arena е по покана на Fest Team и ще бъде организиран с изцяло седящи места, с цел максимален комфорт и оптимално преживяване на публиката. Билетите влизат в продажба на 13 ноември в 11:00 ч. в мрежата на ticketstation.bg, а цените започват от 88 лв.

Композиторът на музиката на

Крис Айзък започва музикалния си път в родния Стоктън, Калифорния и изгражда самобитен стил, съчетавайки рокабилито на 50-те с класически поп мелодии, а текстовете му изследват теми като любов, загуба и носталгия. “Wicked Game”, култовата му песен, чийто клип с красивата Хелена Кристенсен на черно-белия плаж остава завинаги в музикалната история превърна Крис Айзък в международна икона на чувствения рокендрол.

Неговата музика създава елегантна, интимна атмосфера, която се запечатва в съзнанието и приглася на сърцето и точно това ще усети и българската публика през юни. 

Първото издание на музикалния фестивал Tales of Sinemoria превръща Синеморец в сцена за нова музика през октомври

Айзък издава 13 студийни албума, разпродава световни турнета с бандата си Silvertone и до днес е музикант, чийто звук съчетава елегантност, ретро вибрация и сурова емоция. Неговата музика многократно се появява както на големия, така и на малкия екран, а самият той се изявява и като актьор – от филми като “The Silence of the Lambs” до “That Thing You Do!”.

Българската публика ще има възможноста да чуе на живо класики като „Lie To Me”, „Baby Did a Bad Bad Thing”, „Blue Hotel” и още любими песни на 22 юни на Vidas Art Arena. Продажбата на билети за публиката стартира в четвъртък, 13 ноември в мрежата на ticketstation.bg.

Повече информация за събитието можете да намерите тук.

