С емоционално послание Анна Сапунджиева отбеляза своя 32-и рожден ден в социалните мрежи – откровено и по начин, който разтърси последователите ѝ. Защото зад усмивката на победителката от „Живот на кантар“ стои история за битка със здравословни проблеми, емоционално хранене и дълъг път към себе си.

Днес Анна е почти 70 килограма по-лека. Но както самата тя признава – най-голямата промяна не е във външния вид.

„Душата ми е по-лека. Вече не искам просто да съществувам. Искам да съм жива“, пише тя.

В публикацията си тя сподели и кадри, под формата на видео, от празничния си ден - с шоколадова торта, украсена с плодове и цветни свещички, в компанията на любими хора и сред природата. Не можем да отречем, че Сапунджиева изглежда по-щастлива от всякога!

От 135 килограма до победата в „Живот на кантар“

Зрителите на bTV я опознаха като едно от най-емоционалните лица в първия сезон на предаването „Живот на кантар“. Анна влезе във формата с тегло от 135,3 кг, а само за три месеца успя да свали 47,4 кг и да спечели голямата награда от 50 000 лева. Но победата ѝ не беше просто цифра на кантара.

Пред LadyZone.bg Анна неведнъж е споделяла, че преди промяната дори навеждането, връзването на обувки или изкачването на стълби са били истинско изпитание.

„Бях тъжен възрастен“, признава тя днес.

„Храната не е враг, а лекарство“

След края на предаването Анна не спира трансформацията си. Продължава да тренира активно, открива пилатеса, изкачва върхове и променя изцяло начина си на живот. Тя започва да говори открито и за емоционалното хранене – тема, за която много хора се страхуват да признаят.

Промяната ѝ е толкова голяма, че успява да спре лекарствата за кръвно налягане и да овладее инсулиновата резистентност.

Анна често казва, че преди е искала „да се слее с интериора“, защото се е срамувала да бъде забелязвана. Днес е точно обратното - носи шарени рокли, качва снимки от планини, танци и тренировки, вдъхновява хиляди хора онлайн и открито говори за трудните моменти по пътя си.

Сред мечтите, които започва да сбъдва след „Живот на кантар“, са изкачването на връх Мусала, zip line приключенията и създаването на собствено място за здравословна храна и изкуство.

Откъс от подкаста "Малки разговори", с участието на Анна Сапунджиева - вижте в следващото видео.