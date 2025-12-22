С наближаването на най-светлите празници, треската около избирането на подаръци официално е в разгара си. И докато магазините се пълнят с хора, онлайн количките преливат, а навсякъде ухае на канела, в ума ни изплува вечният въпрос: Какво всъщност искаме за Коледа?

За мнозина Коледа отдавна е спряла да бъде състезание за най-скъпия предмет. Има хора, които мечтаят единствено за „подаръка“ време – да оставят телефоните настрани, да се сгушат под мекото одеяло и да изгледат любим филм с близките си. За тях вниманието, споделената вечеря и топлият разговор са по-ценни от всяка кутия с панделка.

От другата страна са прагматиците. Тези, които обичат конкретиката и не се притесняват да изпратят скрийншот на точно желания модел слушалки или конкретен нюанс червило. И в това няма нищо лошо! Понякога най-големият жест е да знаеш точно от какво има нужда любимият ти човек, за да не се окаже Коледа поредният празник, затрупан с ненужни вещи.

Има ли подаръци, които са станали нарицателни за липса на креативност или такива, които не бихте искали да получите за Коледа? В традиционната анкета на LadyZone, решихме да попитаме точно това.

Какъв подарък НЕ бихте искали да получите за Коледа?

  • „Тиган!“
  • „Сега се сетих – парфюм!“
  • „Чорапи!“

Независимо дали сте от хората, които искат просто прегръдка, или от тези със специфичен списък, помнете, че най-важното е отношението. А ако искате да изберете най-подходящите подаръци за вашите близки и то по етикет – вижте как ето тук:

