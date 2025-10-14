Идва края на една музикална епоха - MTV, първият в света 24-часов музикален оператор, ще спре да излъчва поп музика във Великобритания след почти 40 години.

В края на годината операторът ще затвори пет канала - MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV и MTV Live. Водещият канал, MTV HD, ще продължи да излъчва риалити предавания, включително „Naked Dating UK“ и „Geordie Shore“, съобщава Би Би Си

Когато погледнем назад към някои от най-значимите телевизионни мрежи, една от най-важните в историята е MTV. Мрежата беше иновативна в своя разцвет, като представяше музикални клипове непрекъснато и също толкова интригуващо съдържание.

Но ето кои бяха седемте най-емблематични предавания

MTV Cribs (106 епизода)

Едно от най-забавните и ангажиращи риалити формати преди големия бум на риалити телевизията. Идеята беше проста - да ни покажат домове на знаменитости. Виждахме звезди като 50 Cent, Lil Wayne, Mariah Carey и др.

Beavis and Butthead (8 сезона, 122 епизода)

Историята на двама тийнейджъри, обичащи тежък метъл, които не правят нищо особено, беше много близка до публиката на MTV и това го превърна в попкултурен феномен.

Celebrity Deathmatch (6 сезона, 93 епизода)

Безсмислено, насилствено забавление. Claymation формат, в който знаменитости се сблъскват взаимно във фалшиви. Имахме например схватки Pamela Anderson vs. RuPaul, Mariah Carey vs. Jim Carrey и др. Шоуто беше толкова популярно, че дори се появи видеоигра.

TRL (Total Request Live) (19 сезона)

С водещ Carson Daly, това бе музикалната класация на MTV - клипове на Britney Spears, *NSYNC, Backstreet Boys и много други се промотираха в шоуто.

The Real World (33 сезона, 614 епизода)

Дълго преди Love & Hip Hop, Catfish или Love Island, The Real World постави основата: група непознати хора с различен произход, преживяващи заедно определено време. В ранните години предаването разглеждаше актуални социални теми, макар че с времето драмата доминираше. С над 30 сезона и 600+ епизода, This шоу е основна тема за MTV и една от причините мнозина да започнат да гледат мрежата.

Daria (5 сезона, 66 епизода)

Класическа анимация с интелигентен, сух хумор. Daria е спин-оф от Beavis and Butthead, но е по-зряла и с по-добре изградени персонажи. Пародия на гимназиалния живот, с ироничен поглед към училището и социалните отношения.

MTV Unplugged (1989‑2009)

Шоу, което накара музиката да говори сама за себе си - акустични изпълнения на живо в по-интимна обстановка. В рамките на този формат се появиха легендарни изпълнения от Nirvana, Alicia Keys, Mariah Carey, Jay-Z, Lauryn Hill и др. MTV Unplugged промени начина, по който възприемаме музикални клипове и концерти.

