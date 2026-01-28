Има едни дати, в които въздухът в града се променя. За Разград това е 28 януари. Тази година честваме 148 години от Освобождението, но забравете за сухата статистика и скучните церемонии. Разград се готви за нещо много по-голямо – един истински фестивал на духа, изпълнен с изненади, които започват да „гърмят“ една след друга.

Всичко започва още на 27 януари. Градът няма търпение да дочака официалната дата, затова празникът „отваря врати“ още вечерта преди големия ден. На сцената на Общинския културен център оживява спектакъла „За любовта... Мъжката версия“. Представете си – Александър Сано, Петър Дочев и Александър Евгениев, който е родом от Разград, разказват за най-дълбоките човешки чувства през очите на мъжа. Вечерта преди Деня на Разград е белезяна и с официална церемония, на която се връчва отличието „Почетен гражданин на Разград“.

„Целта ни е да създадем празнична атмосфера и да предложим събитие, което да обедини гражданите на Разград и да подкрепи местния бизнес“, споделя Галя Маринова, старши експерт „Търговия“ в Община Разград, която е част от празничната организация.

Когато кметът е твой кръстник

Знаете ли, че в Разград децата имат втори кръстник? Това е една от най-топлите традиции на града. Всяко дете, родено на 28 януари, става кръщелник на кмета. И не, това не е само титла – това е празник в празника! Представете си лицето на тийнейджър, който получава професионална ринг лампа за своите TikTok видеа, или вълнението на абитуриент, който отваря своя нов куфар, готов да покори света. Изненадите, които получават винаги са съобразени с възрастта им.

Бъдещите студенти (17 и 18-годишни): Получават куфари и принадлежности, които ще им бъдат полезни, когато заминат да учат далеч от родния дом.

Получават куфари и принадлежности, които ще им бъдат полезни, когато заминат да учат далеч от родния дом. Тийнейджърите (14-15 години): За тях са подготвени ринг лампи – идеални за направа на забавни Instagram и TikTok видеа, които са толкова актулани днес.

За тях са подготвени ринг лампи – идеални за направа на забавни Instagram и TikTok видеа, които са толкова актулани днес. По-малките деца (12-13 години): В зависимост от интересите си, те получават спортни раници, сакове, мешки или аксусоари в зависимост от интересите си.

В зависимост от интересите си, те получават спортни раници, сакове, мешки или аксусоари в зависимост от интересите си. Най-малките: Те получават плюшени играчки и различни детски игри центрове като кухни, перални и др.

Те получават плюшени играчки и различни детски игри центрове като кухни, перални и др. Новородените: Получават бебешка количка.

Тази година кръщелниците са точно 28 деца. Заедно с тях обаче подаръци ще получат и две двойки тризнаци, които са считани за рядко явление, което градът отбелязва с особена радост.

Вечер с блясък и световни приятелства

Кулминацията на 28 януари превръща Общинския културен център в истински епицентър на радостта. Представете си залата, изпълнена с детски смях и нетърпение. Под звуците на музика и сред шеметни танцови изпълнения, децата духат свещичките на една впечатляваща торта, която е толкова голяма, колкото и празникът!

А вечерта? Тя е запазена за блясък и много топли прегръдки! Официалната вечеря се превръща в мост между култури, събирайки на едно място приятели и делегации от побратимените ни градове – от Румъния и Турция до далечните Франция и Нидерландия. Масите са препълнени не само с деликатеси, но и с планове за общо бъдеще.

Местните бизнеси също намират своето специално място в Деня на Разград. Те са поканени на официална вечеря. А за настроението се грижат и гост-изпълнители, сред които Надежда Дочева и Йоан Александър Ташков – състезателна двойка по спортни танци от Клуб „Фея Денс“; Надежда Дочева – в самостоятелно амплоа като певица; Иван Гайдаров – певец, китарист и автор, родом от Разград; Ивайло Петков – певец, музикален продуцент, аранжор и озвучител на вечерта; Даяна Гиргинова – певица с участия в X Factor и други ТВ формати и Крисия Тодорова, която представи България на Детска Евровизия през 2014 г. Ето ги и побратимените градове на Разград:

Кълъраш (Румъния)

Слобозия (Румъния)

Витенберге (Германия)

Авджилар (Турция)

Одунпазаръ (Турция)

Сомбатхей (Унгария)

Шалон-ан-Шампан (Франция)

Орел (Русия)

Армá (Северна Ирландия)

Асен (Нидерландия)

