Хип-хоп звездата Прас Мишел, член на легендарната група "Фюджийс" (Fugees), е осъден на 14 години затвор за незаконно превеждане на чуждестранни дарения за кампанията за преизбиране на бившия американски президент Барак Обама през 2012 г., съобщават американските медии.

През април 2023 г. 53-годишният американско-хаитянски артист Праказрел Мишел, известен като Прас, се оказа в центъра на голям корупционен скандал - той беше признат за виновен в участие в кампания за влияние, водена от малайзийски финансист.

Между 2012 и 2017 г. хип-хоп звездата е получил над 120 млн. долара от малайзиеца Лоу Таек Джо, считан за мозъка на скандала с малайзийския суверенен фонд 1MDB.

Според обвинението, част от тази сума е финансирала кампанията на Обама през 2012 г. Тъй като даренията от чужбина са забранени в САЩ, те са били направени чрез подставени лица и офшорни компании, предаде АФП.

Прас Мишел беше признат за виновен и в заговор, фалшифициране и използване на фалшиви документи, както и в това, че е бил таен агент на чужда държава.

През 2017 г. той е съден и за незаконно лобиране в полза на Китай пред първата администрация на Тръмп. Той възнамерявал да поиска екстрадицията в Пекин на спорния предприемач Гуо Венгуи, обвинен в измама на хиляди инвеститори за над 1 млрд. долара.

Снимка: Getty Images

Според „Ню Йорк Таймс“, адвокатът му Питър Зейденберг осъди присъдата като необоснована и „напълно несъразмерна“. Той посочи, че клиентът му ще обжалва.

От своя страна прокурорите подчертаха през 2024 г., че федералните насоки препоръчват доживотна присъда за Мишел, пише още БГНЕС.

Според писмените им искания обвинителите са поискали „тежка присъда за лишаване от свобода“. Прокурорите са обвинили музиканта, че е „предал страната си за пари“ и „лъгал без угризения и без почивка, за да осъществи плановете си“.

Снимка: Getty Images

Прас Мишел е роден в Бруклин, като родителите му са емигрирали в САЩ от Хаити. Той е основател на групата Fugees заедно с приятелите си от детството Лорин Хил и Уайклиф Жан.

Групата спечели две награди „Грами“ в пика на славата си през 90-те години на миналия век и продаде десетки милиони албуми.

