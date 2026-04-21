Скандалите в „Ергенът“ 5 достигат нов връх, след като участничките се впуснаха в ожесточен спор около изненадващото изчезване на Стоян. Разговорът, започнал сравнително спокойно с обсъждане на новия ерген Гатев, бързо прерасна в сблъсък на мнения и тежки обвинения.

Гледай 1 ден преди всички само на VOYO.

Става ясно, че мненията за новия ерген Георги Гатев са предимно положителни – участничките го определят като естествен и непринуден. Именно това обаче поставя контраст със Стоян – мъжът, чието отсъствие предизвиква напрежение.

Част от момичетата са категорични, че проблемът при Стоян идва от липса на стабилност и прекалено „нагаждане“ спрямо жените. Според тях той се опитва да бъде това, което отсрещната страна очаква, вместо да покаже автентичност. Други обаче не приемат тази теза и настояват, че подобно поведение е нормално търсене на връзка и разбиране.

Именно тук се намесва Доника, която застава твърдо в защита на Стоян и се опитва да обърне перспективата. Тя контрира обвиненията и се опита да убеди останалите дами.

С намесата ѝ спорът рязко ескалира. Доника настоява, че момичетата са прекалено критични и дори несправедливи към него. Тя защитава правото му да се отдръпне и да преосмисли ситуацията, вместо това да бъде тълкувано като слабост.

Снимка: Филип Станчев за bTV

От другата страна обаче позицията е безкомпромисна. Част от участничките са категорични, че поведението му е недопустимо, особено в контекста на сериозна връзка. Един от най-силните аргументи идва с хипотетичен сценарий от страна на Симона:

„Представи си да си с този човек в реалния свят, да си бременна в момента от него и той да ти каже: „Знаеш ли какво търся себе си, ще ме оставиш ли за 10 дни?“.“

Тази реплика ясно показва дълбокото разминаване във възприятията – за едни Стоян е емоционално незрял, за други – просто човек в процес на развитие.

Доника не отстъпва и отправя едно от най-сериозните обвинения към останалите:

„Вие просто му откъснахте крилата.“

Според нея груповото отношение и натискът са довели до отдръпването на Стоян, а не личната му несигурност. Това предизвиква нова вълна от недоволство, като част от момичетата я обвиняват, че налага мнението си и изкривява ситуацията.

В крайна сметка разговорът завършва без ясен консенсус, но с още по-осезаемо напрежение. Единственото, около което всички сякаш се обединяват, е несигурността около бъдещето на Стоян и въпросът дали той изобщо ще се върне.

Доника обаче остава категорична в позицията си:

„Аз съм сигурна, че Стоян ще се върне.“

Дали това ще се случи – и как ще се отрази на вече разклатените отношения в имението – предстои да разберем. Едно е сигурно: конфликтите в „Ергенът“ сезон 5 тепърва ще се задълбочават!

Права ли е Доника? Да 0

Не 0 Резултати Гласувай

