Последният вечерен коктейл в петия сезон на „Ергенът“ започна с напрежение, мистерия и изненадващо признание от водещия Наум Шопов, който още в началото подсказа, че предстои нещо неочаквано.

„Дами и господа, само допреди няколко часа в сценария ми за тази вечер беше предвидено да кажа, че при Гатев всичко е ясно по отношение на дамите… в този момент тези думи вече не важат, защото днес се случи нещо с Илияна. Лично аз не знам какво точно ще се случи на предстоящия коктейл и какво точно ще си кажат Гатев и Илияна. Мога само да дам начало на вечерта ви и каквото има да се случва, ще се случи“, съобщи водещия в началото на коктейла.

И ако емоциите в имението бяха нажежени, то визиите на дамите определено не останаха по-назад. Темата на вечерта беше луксозен нощен шик, в стил DOLCE NOTTE - сатен, дантела, прозрачни материи и драматични детайли.

Нурджан заложи на една от най-бляскавите визии за вечерта - черна минирокля с корсетен силует, обсипана с перли и блестящи камъни в горната част. Пуснатата ѝ коса и черният сатенен халат добавяха усещане за фатална жена.

Румяна избра кафява полупрозрачна рокля с ресни по полата, която подчертаваше движенията ѝ и носеше бохо-лукс настроение. Пуснатата коса допълваше по-естествения стил.

Михаела остана вярна на класическата елегантност с черна сатенена рокля под коляното, комбинирана с фини дантелени детайли и дантелен чокър. Косата ѝ беше прибрана в изискан кок с небрежно падащи кичури около лицето - визия, достойна за стар холивудски филм.

Любомира също се появи в сатенена черна рокля с дължина под коляното, но акцентът при нея бяха големите бели перли около врата, които придаваха аристократично излъчване и завършеност на стайлинга.

Илияна се появи в къса дантелена пижама, комбинирана с драматична дълга наметка от шифон с широки ръкави и черни ръкавици. Диамантеният чокър около врата ѝ добави усещане за истински моден момент, а цялостната визия беше едновременно провокативна и елегантна.

Общото между всички дами бяха високите токчета, увереното присъствие и усещането, че този коктейл няма да бъде просто поредната вечер в имението.

Коя участничка е с най-секси пижама на коктейла?

Румяна 0

Михаела 0

Любомира 0

Илияна 0 Резултати Гласувай

