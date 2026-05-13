Понякога прекалено активни, друг път пасивни - момичетата от "Ергенът" винаги са били поставяни в определени рамки и образи, които да формират цялостната представа за тях. Но дали това е правилно и до колко можеш да си пасивен в такъв тип риалити формат? Къде е границата?

Гледай 1 ден преди всички само на VOYO.

Марин определено обича инициативата от дамите, а не всяка от тях има такъм подход към мъжкия пол. Имаме пример с историчката Нурджан, която той определи като по-пасивна към него, а от друга страна беше доста привлечен от активното поведение на Алия. Но как се очаква една жена винаги да е активната към мъжа, пък макар и в риалити предаване?

В предишни сезони също сме наблюдавали определения като "затворена", "пасивна" или "дръпната". Също има и ситуации обаче, когато определена дама проявява повече инициатива, след което и това не се възприема като нещо добро, а по-скоро като "прекалено доминантно поведение". Трудно е да се намери баланса в такава специфична ситуация и може би ключът тук е умереност в отношенията и поведението. Нито прекалено пасивно, нито прекалено активно. Както в живота, така и в риалити форматите - има една деликатна граница, която ако бъде премината, има риск отстрещната страна да се уплаши и да влезе в по-пасивната си, забавена енергия.

Снимка: bTV

Дали в сезон 5 на "Ергенът" пасивността е проблем - гласувайте вие в анкетата ни по-долу.