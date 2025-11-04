Гергана все още опипва почвата в рая и търси своя матч. В епизод 43 тя се насочи към зает ерген - Калоян. Габи не отстъпи своята "територия", което предизвика сериозен спор между двете участнички.

Гергана се опита да си поговори с Денислав и Калоян, но спокойствието им бе нарушено от появата на Габи и хапливите ѝ коментари. Тя веднага се опита да я изгони, защото не е поискала позволение от нея, но Гери остана да потърси обяснение за отношението ѝ.

"Имаш право да си каниш, който искаш, но не и моя мъж. В крайна сметка няма как да стане, аз съм тук", каза нфлуенсърката.

Двете продължиха да си хвърлят нападки една към друга, но впоследствие тона на разговора загрубя повече.

"Явно вчера не ти стана ясно, че ти няма да си говориш с Калоян. Мисля, че започваш война, която ще изгубиш", продължи Габи.

Останалите участници също забелязаха напрежението между двете участнички. Благовеста реши да даде няколко съвета на Гергана, като двете се отделиха встрани, за да поговорят насаме.

Какво ѝ сподели Блага - вижте в следващото видео.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK