Денис Костадинов, който влезе в предаването „Ергенът: Любов в рая“ на доста по-късен етап от останалите участници, успя да стигне до финала на предаването, и дори не беше сам. Той си тръгна с Благовеста Бонбонова за ръка.

Денис не предложи пръстен на Блага, но пък й подари роза в знак на сериозните си намерения към дамата. Какво обаче се случва с двойката след предаването и колко време продължава връзката им?

Денис след „Ергенът: Любов в рая“

С кой от ергените става приятел?

Има ли чувства към Блага и след като се разделят?

Какъв е подходът му към жените в реалния живот?

Денис споделя, че по време на предаването е развил чувства към Блага. Но малко след предаването двамата опитват да развият отношенията си, но това така и не се получава. Въпреки раздялата, към днешна дата двамата са в приятелски отношения.

Как изглежда идеалната жена за Денис?

Участието в риалитито е било поучително за Денис. Той признава, че е научил за себе си, че е „наистина доста притеснителен“, но същевременно „бързо се адаптирам“. За разлика от много други участници обаче Денис е категоричен, че за нищо не съжалява, когато гледа предаването отстрани.

Предаването му помага да изчисти представата си за идеалната жена. Тя трябва да бъде „забавна, истинска и авантюрист“. Денис описва подхода си към жените в реалния живот като фокусиран върху забавлението. Според него „малките жестове са най-романтични“. Той обяснява, че се старае да чете „между редовете и се опитвам да ги изненадвам под някаква форма“. Повече за Денис след предаването вижте във видеото по-горе. А какво отговаря Блага вижте ето тук:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK