КОРАБ В СЪНЯ - Какво означава?
Положителни значения:
- Управление на кораб:
Ако управлявате кораб в съня си, това е добър знак, че ще постигнете своите цели и желания.
- Круиз:
Да се отправите на круиз в съня си означава, че се наслаждавате на живота и предстои период на благоденствие и успехи.
- Яхта:
Знак за радост.
Отрицателни значения
- Потъващ кораб:
Ако виждате потъващ кораб, това може да е знак за предстояща болест или влошаване на здравето. Ако наблюдавате потъването от брега, може би сте избегнали голяма неприятност.
- Кораб в дома:
Ако видите лодка в дома си насън, това може да означава загуба на пари.
- Заседнал кораб:
Сънуването на заседнал кораб предвещава проблеми в работата и липса на избор.