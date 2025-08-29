29 август 2025 г. е чудесен ден за срещи и нови запознанства – може да усетите повече топлина и откритост у хората около вас. В същото време обаче са възможни дребни недоразумения и объркани разговори, затова е добре да внимавате как изразявате мислите си.

Хороскопът на Алена за 29 август. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец август вижте във видеото. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

Вечерта очаквайте изненадващи приятни срещи и романтични мигове. Не се колебайте да дадете израз на чувствата, които бушуват във вас. Ще спечелите сърцето на обекта на чувствата ви, но не се изкушавайте да се впуснете веднага в сексуални изживявания.

ТЕЛЕЦ

Отворете сърцето си и дайте израз на чувствата си. Семейните жени могат да изживеят сексуални мигове, а несемейните да ги оставят за друг ден, ако са със случайни малко познати партньори.

БЛИЗНАЦИ

На несемейните жени Съдбата дава шанс да създадат хармонично семейство. На семейните, които нямат деца напомня, че е време да помислят за потомство. Прибързаните бракове или сексуални контакти, само защото сте решили да проявите ината си, не са желателни.

РАК

Обърнете внимание на психическото си състояние. Не се впускайте в изневяра, само защото сте срещнали обсебващи хора, които са завладели съзнанието ви. Любовната омая е временна. Прибързания секс няма да ви зарадва, нито ще ви гарантира, че чувствата ви са споделени.

ЛЪВ

В състояние сте да постигнете всичко в отношенията с любимия си, стига да сте тактични и да се съобразявате с неговите желания. Вечерта сексът да е предшестван от романтична вечеря.

ДЕВА

Вечерта ще се радвате на романтична среща. Заведете любимите си хора в тихо и приятно заведение и се насладете на уединението си. Когато се приберете подгответе с много любов романтична обстановка за предстоящите сексуални удоволствия.

ВЕЗНИ

След работа се приберете у дома и отдайте дължимото внимание на брачните си половинки или се срещнете с любимите си хора. Защо да се отказвате от интимните мигове, след като можете да откажете гостуването и да се отдадете на сексуални удоволствия.

СКОРПИОН

В състояние сте да предизвикате скандал с брачната или интимната си половинка, само защото сте раздразнителни. Ако сте се изпокарали с любимите си хора, заради вашите безкрайни капризи, очаквайте да ви откажат интимните мигове и сексуалните удоволствия.

СТРЕЛЕЦ

Не допускайте конфликт с брачната половинка да ви съсипе деня и настроението. Не бързайте да мъстите, като изневерите или флиртувате пред очите на партньора си. Всички опити да се наложите като незаменими и да докажете своята сексуалност ще останат неразбрани и без взаимност.

КОЗИРОГ

Не бързайте да правите изводи и да ревнувате, ако не сте се снабдили с доказателства за изневяра. Въпреки вашата затвореност, сексът ви зарежда със сили. От вас зависи да възстановите хармонията в отношенията с интимната си половинка.

ВОДОЛЕЙ

Предпазвайте се от нови запознанства с представители на противоположния пол. Романтичната среща ще е разочароваща. Семейните жени да не се изкушават от сексуална връзка с партньори, с които едва са се запознали, за да избегнат проблемите и раздялата с брачния си партньор.

РИБИ

Радвате на вниманието на противоположния пол. За съжаление запознанството е разочароващо. Контролирайте емоциите си и не се впускайте в сексуални удоволствия.

