Хороскоп за всички зодии за 17 декември. На този ден е родена актрисата Мила Йовович. Тя става световноизвестна с ролята си на Лийлу във „Петият елемент“ и като Алис в поредицата „Заразно зло“.

Какво очаква всяка зодия в любовта през месец декември вижте във видеото.

ОВЕН

Отдалечили сте любимите си хора и страдате, защото се чувствате самотни. Време е днес да намерите отново пътя към сърцата им. Сексуалните ви отношения естествено са проблемни. Нямате желание за интимна близост заради нежеланието ви да се извините.

ТЕЛЕЦ

За вас любовта играе водеща роля през целия ден. Успехът е с вас, ако чувствата ви са споделени. Не се опитвайте да флиртувате. Вечерта се отдайте на сексуални удоволствия, но не проявявайте своята първична същност.

БЛИЗНАЦИ

Обмислете промените, които са задължителни и свързани с вашия личен живот. Вечерта очаквайте романтична среща. Сексуалните удоволствия са ваша мечта за този ден, но се съобразете и с желанието на интимния си партньор.

РАК

Разходете се. Порадвайте се на романтични мигове. Стабилизирайте отношенията у дома. Вечерта се отдайте на семейството и на любимия човек. Сексуалният ви живот е на ниво, но не трябва да проявявате агресия в леглото, дори и ако неистово ревнувате.

ЛЪВ

В интимен план ви очакват приятни изживявания. Не допускайте ревност или интриги да съсипят хармонията помежду ви. Въпреки че сте уморени от напрегнатия работен ден, сексът ще ви помогне да се възстановите бързо.

ДЕВА

В личните ви отношения отново ще настъпи хаос заради недоразумения, породени от ваши думи. Разрешете проблемите спокойно. Ако половинката ви реши да ви допусне до себе си, не превръщайте сексуалните мигове в безкрайни разговори.

ВЕЗНИ

Самотните жени ще привлекат вниманието на противоположния пол, но запознанствата ще приключат с разочарование. Не бързайте със сексуални удоволствия, ако не сте уверени в чувствата си.

СКОРПИОН

Ако сте се отдали на мисли за романтична среща, обадете се веднага и я уговорете, за да не ви изпреварят съперници. Вечерта можете да изживеете незабравими романтични мигове и сексуални удоволствия.

СТРЕЛЕЦ

Бъдете готови за сериозни проблеми с приятели и близки хора. Семейните проблеми или битови разправии ще повлекат след себе си допълнителни разходи. Не изневерявайте, само защото искате да си отмъстите. Сексът с непознат партньор няма да ви достави удоволствие.

Ако сте пропуснали да видите какво предстои за всяка зодия в любовта през месец декември, вижте във видеото тук:

КОЗИРОГ

Романтичната среща, която сте уговорили, ви изпълва с радост, защото сте обикнали от пръв поглед обекта на чувствата си. Сексът с брачния партньор може да ви достави удоволствие, ако не закъснявате след работа и не допуснете разправия.

ВОДОЛЕЙ

Личните ви отношенията са хармонични, но не трябва да ги съсипвате с отсъствието си от дома. Семейните жени ще бъдат щастливи в интимните мигове. Несемейните жени да не се впускат в инцидентни сексуални удоволствия.

РИБИ

Жените да очакват лични проблеми заради прояви на ревност от страна на партньора си. Може да срещнат подходящия партньор, ако все още не са семейни и се чувстват самотни.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK