Пролетния месец ще бъде богат на астрологични събития. Вторият му ден започва с пълнолуние във Везни. След това Марс, а след него и Меркурий влизат в знака на Овен. Ще има още много забележителни моменти, но си струва да се обърне внимание на определени дати.

През тези дни астролозите съветват да се минимизират рисковете и да се намали активността. Ето какво точно споделя астрологът Марина Висоцка пред Woman.

„Април не е най-лошият месец на 2026 г. по отношение на опасни дати, дори напротив - в него няма нито една ретроградна планета. Илюзиите на март ще се разсеят още в първите дни. Сега е време да се захванем с дела, защото вече не можем да обвиняваме ретроградния Меркурий за неуспехите си. Вторият месец на пролетта ще бъде активен благодарение на позицията на Марс, Меркурий, Сатурн и Нептун в Овен. Такова струпване на планети създава добра почва за делови начинания, решаване на интелектуални задачи и пътувания“, казва астрологът.

От 9 до 20 април настъпва благоприятен период за всички дела. Начинанията ще бъдат успешни, а натрупаните проблеми ще се решават максимално лесно. Опасни и неприятни дни не се наблюдават. Въпреки това, е добре да се подходи внимателно към финансите -желанието да се зарадваме може да доведе до прекомерни разходи.

17 април - Новолуние в Овен. Това е ден за цели, планове и желания. Задължително отделете време за това — приоритизирайте задачите за близкия период, направете план и определете първите стъпки. Този ден е най-доброто време за започване на нови дела и полагане на стабилна основа за бъдещето.

От 20 април до края на месеца ще действа аспект, който предизвиква масово недоволство от живота поради невъзможността да се действа свободно и лесно. Много хора ще се чувстват потиснати. Съветът е да се намали значимостта на външното и да се насочи вниманието към вътрешния свят.

На 24 април е добре да се подхожда по-внимателно към юридическите въпроси и подписването на важни документи. „Може да изглежда, че няма рискове и се откриват добри перспективи, но рискът от разочарование е висок“, съветва Марина Висоцка.

Особено неблагоприятни дни през април: 22, 24, 26, 30. Не планирайте важни дела и не започвайте нови начинания - всичко е обречено на неуспех.

„В края на месеца емоциите ще са особено бурни, ще се натрупа много негативна енергия. Нужно е да я насочим в правилната посока - спортът е отличен вариант. Това ще помогне да се избегнат неприятни последици. През опасните дни избягвайте нови начинания, за да не смятате после загубите“, заключава астрологът.

