Кестените са едно от най-хубавите богатства на есента – ароматни и полезни. Именно през този сезон те не само радват сетивата ни, но и могат да подкрепят физическото и психическото ни здраве.

Кестените присъстват на есенните трапези по целия свят – печени, варени или дори в десерти. Те са по-нискомаслени от много други ядки и се доближават до зърнени храни по състав. Това ги прави интересна храна за хора, които искат нещо и вкусно, и здравословно.

Ползите на кестените

Лесни са за усвояване

Снимка: iStock

Кестените са по-бедни на мазнини от повечето ядки и съдържат предимно въглехидрати и растителни влакнини. Това ги прави добър избор, когато искате енергия, но без тежестта, която често носи консумацията на ядки.

Подпомагат храносмилането

Съдържат фибри, които спомагат за стабилното движение през храносмилателния тракт и подхранват полезната чревна микрофлора, сочи Healthline. Те могат да намалят стомашния дискомфорт и да подобрят усвояването на хранителни вещества.

Антиоксиданти и противовъзпалително действие

Кестените съдържат витамин C, полифеноли и други растителни съединения. Това може да намали нивата на възпаление в организма ви и да подкрепи клетъчното здраве.

Подпомагат здравето на сърцето

Кестените съдържат ключови минерали като калий, които спомагат за регулиране на кръвното налягане. Някои полифеноли също могат да подпомагат съдовата функция и да намаляват стреса върху сърдечните съдове.

Балансират нивата на кръвната захар

Въпреки че кестените имат относително повече въглехидрати от други ядки, наличието на фибри и антиоксиданти може да помогне за едно по-плавно покачване на кръвната захар=

Полезни са за костите и мускулите

Кестените съдържат минерали като манган, мед и магнезий, които са важни за здравето на костите и мускулната функция. В комбинация с други храни, те могат да помогнат за поддържане на костна плътност.

Как да консумираме кестените?

Снимка: iStock

Може да ги хапвате печени, варени или пък в пюрета и под формата на брашно. Като с всяка друга храна, не бива да се прекалява и с кестените. При готвене се губи част от количеството витамин C, което съдържат, се губи.

Крем супа от кестени

Приготвя се за 30 минути. Рецептата е за 4 порции

Необходими съставки

1 с. л. зехтин

1 малка глава лук

1 среден морков

1 стрък целина

2 скилидки чесън

2½ чаши сварени и обелени кестени

1 ч. л. прясна мащерка

1 дафинов лист

5 чаши зеленчуков бульон

½ ч. л. сол

¼ ч. л. бял (или черен) пипер

¼ чаша течна сметана

¼ ч. л. настъргано индийско орехче

Начин на приготвяне

В голяма тенджера загрявате зехтина на средно силен огън. Добавете лука, моркова и целината. Разбъркайте за 5–7 минути, докато зеленчуците омекнат. Добавете нарязания чесън и гответе за още 1 минута, докато усетите аромат. Прибавете кестените, бульона, мащерката, дафиновия лист, солта и пипера. Разбъркайте всичко добре. Оставете да къкри 15–20 минути, докато зеленчуците и кестените омекнат добре. Отстранете дафиновия лист. С помощта на блендер пасирайте супата, докато стане гладка и кремообразна. Ако използвате сметана, прибавете я и загрейте супата, докато кипне. Опитайте вкуса и при нужда добавете още сол или пипер. Накрая прибавете настърганото индийско орехче. Сипете супата в купа и гарнирайте според предпочитанията си.

Рецепта за палачинки от кестени вижте тук:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK