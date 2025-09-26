Кестените са едно от най-хубавите богатства на есента – ароматни и полезни. Именно през този сезон те не само радват сетивата ни, но и могат да подкрепят физическото и психическото ни здраве.
Кестените присъстват на есенните трапези по целия свят – печени, варени или дори в десерти. Те са по-нискомаслени от много други ядки и се доближават до зърнени храни по състав. Това ги прави интересна храна за хора, които искат нещо и вкусно, и здравословно.
Ползите на кестените
- Лесни са за усвояване
Кестените са по-бедни на мазнини от повечето ядки и съдържат предимно въглехидрати и растителни влакнини. Това ги прави добър избор, когато искате енергия, но без тежестта, която често носи консумацията на ядки.
- Подпомагат храносмилането
Съдържат фибри, които спомагат за стабилното движение през храносмилателния тракт и подхранват полезната чревна микрофлора, сочи Healthline. Те могат да намалят стомашния дискомфорт и да подобрят усвояването на хранителни вещества.
- Антиоксиданти и противовъзпалително действие
Кестените съдържат витамин C, полифеноли и други растителни съединения. Това може да намали нивата на възпаление в организма ви и да подкрепи клетъчното здраве.
- Подпомагат здравето на сърцето
Кестените съдържат ключови минерали като калий, които спомагат за регулиране на кръвното налягане. Някои полифеноли също могат да подпомагат съдовата функция и да намаляват стреса върху сърдечните съдове.
- Балансират нивата на кръвната захар
Въпреки че кестените имат относително повече въглехидрати от други ядки, наличието на фибри и антиоксиданти може да помогне за едно по-плавно покачване на кръвната захар=
- Полезни са за костите и мускулите
Кестените съдържат минерали като манган, мед и магнезий, които са важни за здравето на костите и мускулната функция. В комбинация с други храни, те могат да помогнат за поддържане на костна плътност.
Как да консумираме кестените?
Може да ги хапвате печени, варени или пък в пюрета и под формата на брашно. Като с всяка друга храна, не бива да се прекалява и с кестените. При готвене се губи част от количеството витамин C, което съдържат, се губи.
Крем супа от кестени
Приготвя се за 30 минути. Рецептата е за 4 порции
Необходими съставки
- 1 с. л. зехтин
- 1 малка глава лук
- 1 среден морков
- 1 стрък целина
- 2 скилидки чесън
- 2½ чаши сварени и обелени кестени
- 1 ч. л. прясна мащерка
- 1 дафинов лист
- 5 чаши зеленчуков бульон
- ½ ч. л. сол
- ¼ ч. л. бял (или черен) пипер
- ¼ чаша течна сметана
- ¼ ч. л. настъргано индийско орехче
Начин на приготвяне
В голяма тенджера загрявате зехтина на средно силен огън. Добавете лука, моркова и целината. Разбъркайте за 5–7 минути, докато зеленчуците омекнат. Добавете нарязания чесън и гответе за още 1 минута, докато усетите аромат. Прибавете кестените, бульона, мащерката, дафиновия лист, солта и пипера. Разбъркайте всичко добре. Оставете да къкри 15–20 минути, докато зеленчуците и кестените омекнат добре. Отстранете дафиновия лист. С помощта на блендер пасирайте супата, докато стане гладка и кремообразна. Ако използвате сметана, прибавете я и загрейте супата, докато кипне. Опитайте вкуса и при нужда добавете още сол или пипер. Накрая прибавете настърганото индийско орехче. Сипете супата в купа и гарнирайте според предпочитанията си.
Рецепта за палачинки от кестени вижте тук:
Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK
Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM
Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK