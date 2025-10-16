Всичко, което сте знаели за брака досега, е било грешно! 15-годишно проучване на Харвард, проследяващо живота на 12 000 брачни двойки, показва как домакинските задължения влияят на щастието в брака.

Жените, които не готвят ежедневно за съпрузите си, оценяват браковете си с 8,4 от 10.

Жените, които готвят всеки ден, ги оценяват само с 6,1 от 10.

Да готвиш като тъжна съпруга. Защо?

Ежедневното готвене често поставя жените в ролята на слуги. Това се случва дори и несъзнателно. То кара жените да чувстват, че трябва да „заслужат“ мястото си чрез приготвянето на храна, вместо да бъдат равнопоставени с партньора си.

Но ето и изненадата!

Мъжете също са по-щастливи, когато готвенето не е едностранно. Те нямат нужда от това някой постоянно да им готви.

Включилите се в това изследване мъже, на които жените им не готвят, оценяват брака си с 8,1 от 10.

Мъжете, на които всеки ден се сервира храна дават оценка - 5,9 от 10.

Кои са най-щастливите семейни двойки?

Оказва се, че най-щастливи са двойките, които готвят заедно, редуват се или поръчват храна отвън.

В миналото, повечето жени не са работели извън дома, а са се занимавали с домакинството и децата. Днес, когато повечето жени работят, готвенето след работа означава двойна тежест за много от тях. За „готвене е любов“ се говори само тогава, когато това е избор, а не задължение.

Снимка: iStock

Част от изводите, които изследването споделя е, че когато жените престанат да бъдат заклещени в ролята на „готвачки“, те си възвръщат времето, енергията и увереността. Именно това прави връзката по-здравословна и по-равнопоставена. А равенството вкъщи означава и по-щастлив брак.

