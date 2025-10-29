На 30 октомври Православната църква чества паметта на светите мъченици Зиновий и Зиновия.

Зиновий и сестра му Зиновия живели през III век в град Еге в област Киликия, на югоизточния бряг на Мала Азия.

Родителите им били заможни хора и добри християни. Възпитали децата си в истините на вярата в Спасителя Иисус Христос.

Но напуснали рано този свят и оставили децата си сираци. Те расли под грижите на настойници християни и както били научени от родителите си, стремили се с наследените средства да правят милостини на бедните и болните хора. Младостта им преминала в чист и свят живот.

Зиновий получил от Бога дар на лечителство и помагал на много страдащи, лекувал болестите им. Скоро неговата образованост, добродетелите и благодеянията му го прославили из цялата област Киликия. Затова християните от Еге по достойнство го избрали за епископ. Зиновий ревностно изпълнявал своите епископски задължения на пастир и учител на всички. Мъдро и успешно наставлявал паството си не само със слова, но и с личния си пример на истински Христов последовател, припомня БТА.

През време на Диоклетиановото гонение императорският сановник Лисий дошъл в град Еге, за да налага на християните да се отрекат от вярата си и да почитат езическите божества. Мнозина християни мъченически пострадали за Христос. Дошъл ред и на епископ Зиновий. Лисий го повикал и му заявил: "Аз няма дълго да говоря с тебе. Избирай едно от двете: живот, ако се поклониш на нашите богове, или смърт, ако не се откажеш от твоя Бог!". Зиновий твърдо отвърнал: "Животът без Христос е смърт! А телесната смърт за Христос е вечен живот!".

Започнали жестоки мъчения. Като узнала, че брат й страда за Христос, Зиновия отишла и застанала до него. Двамата претърпели различни изтезания. Заради тяхната непреклонност били осъдени на смърт. Свещеномъченикът Зиновий и сестра му Зиновия били убити с меч в 285 г.

Имен ден празнуват Зоран, Зорица, Зорка, Зорница.

