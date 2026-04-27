"Карах дъщеря си на тренировка по футбол, след дълъг ден на работа, пазаруване, готвене, трескави опити да нахраня всички. Бях уморена, раздразнителна, честно казано, всичко, което исках да направя, беше да се отпусна на дивана. Тя се качи в колата, със слушалки в ушите, и едва ме погледна. На половината път до игрището въздъхна и попита: „Уф, забрави ли да ми донесеш бутилката с вода? Казах ти да я вземеш.“

Чакай малко... предполага се, че трябва да помня дали си носи вода? Не казах нищо веднага. Просто държах ръцете си на волана, опитвайки се да реша дали искам да се разкрещя, да обърна колата и да се прибера вкъщи, или да се разплача. А може би и трите. Нямаше „Благодаря за превоза, мамо“ или „Хей, мамо, как беше денят ти?“. Просто все едно светът се върти около нея и как аз смея да не задоволя всяка нейна нужда. И в този момент си помислих – как стигнахме дотук? В един момент имах мило, любящо дете, което обгръщаше врата ми, казваше ми, че съм красива и повтаряше „благодаря“ по 10 пъти на ден с най-сладкия глас на света. А в следващия вече бях обслужващ персонал, отговорен 24/7, без нужда от резервация, без нужда от благодарност и залят от сарказъм."

Истинската причина, поради която тийнейджърът се държи егоистично

Тази история е истинска, но е само един от примерите, в които майка се сблъсква със специфично отношение и поведение от страна на дъщеря си. Нормално ли е -това е въпросът, който много родители си задават. И отговорът е "Да". Колкото и влудяващо да е, напълно нормално е тийнейджърите да се държат егоистично и има реални, научно обосновани причини за това.

Според известната авторка и детски психолог д-р Лиза Дамур, „Тийнейджърите се затварят в себе си през този етап – не от умишлена злоба или грубост, а защото емоционалните им ресурси се пренасочват към формиране на идентичност. Те изграждат себе си. И като всяка строителна площадка, там има хаос. Проучване установява, че демонстрираната егоцентричност на младежите отшумява, когато достигнат зряла възраст. Така че, родители, ако можете да издържите на неравния път, вашите тийнейджъри в крайна сметка ще станат много по-добри в това да се съобразяват с другите.

5 причини, поради които (повечето) тийнейджъри са егоисти

1. Те ​​са заети с изграждането на своята идентичност

Той е точно по средата на процеса кой е той и в какво вярва. За тях това е като работа на пълен работен ден – поне в съзнанието им. Тяхната концентрация е само върху тях самите. Това може да ги накара да изглеждат напълно невнимателни към нуждите на другите, но всичко това е съвсем нормално. Те не игнорират останалите и най-вече родителите си нарочно. Просто са погълнати от това да се превърнат в себе си.

2. Светът им сякаш гори

Училищният натиск, приятелствата (и драмата, която е свързана с тях), вписването в среда, сравняването с другите, решенията за бъдещето – всичко това е МНОГО за тийновете. За тях проблемите им понякога са непосилни.

3. Те тестват някои граници, за да получат независимост

Егоистичното поведение може да е част от отддалечаването. Когато вашият тийнейджър копнее за повече независимост, понякога може да изглежда сякаш ви отблъсква и/или поставя своите нужди пред тези на всички останали. Може да ви подлудява, но всичко това е съвсем нормално и предвидимо поведение.

4. Мозъкът им все още е в процес на изграждане

Префронталната кора – частта от мозъка, отговорна за контрола на импулсите, емпатията и разсъжденията, може да не е напълно развита, докато тийнейджърът не навърши 25 години. Това означава, че той ще се ръководи повече от емоциите и непосредствеността, отколкото от дългосрочното мислене или перспективата. Той не е егоистичен умишлено. Просто е неврологично програмиран да се фокусира върху себе си. Поне в този период.

5. Благодарността е умение, а не инстинкт - трябва да се приучи

Вашият тийнейджър - с неговото присъствие, дълбок глас и желание да може всичко, всъщност все още е малък. Той все още се нуждае от напътствия и напомняния, когато става въпрос за неговото поведение, обноски и благодарност. И, нека си го кажем, признателността не винаги идва естествено при повечето тийнейджъри. Това е нещо, което те трябва да продължат да учат, докато наблюдават. Да го практикуват и да им се напомня нежно, отново и отново и отново.

