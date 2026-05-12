Ако като майки сте имали усещането, че децата ви в един момент просто спита да ви чуват, когато им говорите – бъдете сигурни, че може наистина да е така и има научна причина за това.

Ново изследване на учени от медицинския факултет към Станфордския университет е установило, че около 13-годишна възраст децата вече не намират гласовете на майките си за "уникално възнаграждаващи". Проучването, за съжаление, не е анализирало гласовете на бащите.

След като децата достигнат юношеска възраст, частта от мозъка им, която възнаграждава стимулите, показва повишена активност към непознати гласове в сравнение с майчиния глас.

Откритието допълва резултатите от по-ранно проучване на същия научен екип, което установява, че децата в предюношеска възраст наистина намират гласа на майка си за "уникално възнаграждаващ".

Когато децата в предюношеска възраст чуят гласа на майката, няколко различни части на мозъка - включително центрове за възнаграждение, емоционална обработка и визуална обработка, направо "светват" от невронна активност, сочат сканиранията с функционален ядрено-магнитен резонанс (фЯМР), използвани за целите на изследването.

Авторите на изследването посочват, че това е естествена част от израстването на децата, тъй като те започват да придобиват независимост и да поемат по свой собствен път в живота.

"Точно както бебето знае да се настройва към гласа на майката, така юношите знаят да се настройват към нови гласове", коментира Даниел Ейбрамс от Станфордския университет.

"Като тийнейджъри вие не знаете, че правите това. Вие просто сте себе си - имате нови приятели и спътници и искате да прекарате време с тях", допълва доцентът.

Пълните резултати от научното изследването са публикувани в Journal of Neuroscience.