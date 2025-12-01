Лора Караджова изненадващо обяви, че е бременна и е в очакване на своето трето дете. С кратко видео в TikTok певицата съобщи, че до броени дни очаква появата на бебето, като показа и бременното си коремче.

„До дни очаквам раждането на третото си дете“, каза 42-годишната певица и дъщеря на легендарния вокалист на „Сигнал“ Данчо Караджов.

„Вече съм готова с багажа си за болницата“, допълни блондинката.

Снимка: TikTok/Instagram

Това ще е трето дете за изпълнителката на „Нека бъде лято“, която има 11-годишна дъщеря Алиса, която е плод от предишната й връзка с Валентин, и син Матео, който се роди по време на пандемията – през май 2020 година и е от настоящия й партньор Марсел.

Йордан Караджов пък ще се радва на четвърто внуче, като освен двете деца на дъщеря си Лора, той има и внук от сина си Даниел.

Майчинство и творческа пауза

След раждането на второто си дете през 2020 година Лора си взе кратка творческа пауза и се отдаде на майчинството. В началото на 2024 година тя се завърна на музикалната сцена, като направи дует с Кристо.

„Майчинството ми даде най-голямото богатство“, заяви тогава певицата.

Отношенията с Марсел Рохас

За отношенията с партньора си, диджеят Марсел Рохас, с когото са заедно от 2018 г., Лора говори в интервю за Ladyzone.bg, наричайки го „перфектният баща и мъж“.

"С Марсел се стараем да имаме добри отношения, като се грижим един за друг и даряваме любов. Невероятни моменти споделяхме заедно и с децата, пътувайки на море или на планини. Всеки божи ден, като видя сияещите лица на дъщеря си Алиса, която е на 9 години, и на сина си Матео, който е на 3 години и половина, това ме усмихва. И ме радва желанието на Марсел да дава всичко за семейството, защото той пълноценно се грижи за всички нас и е перфектен в ролята си на баща и на мъж."

Снимка: TikTok/Instagram

Двамата се сгодиха през 2019 година.

Вижте какво още сподели Лора Караджова за музиката и майчинството в интервю от 2023 година:

