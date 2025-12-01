На 1 декември е родена Мария Илиева. Тя е една от най-успешните и влиятелни български поп звезди. В личен план е майка на две деца.

Хороскопът на Алена за деня, в който е родена Мария Илиева. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

Личните ви отношения са проблемни и не са изключени скандали, които днес вечерта ще ескалират в решението на брачния или интимния ви партньор за раздяла. Изяснете недоразуменията, ако искате да съхраните връзката и брака си.

ТЕЛЕЦ

Вечерта очаквайте сцени на ревност, ако не сте се прибрали навреме и сте пропуснали вечерята. Не мислете, че след като сте дали обещание да сте точни ще ви простят лесно закъснението, особено ако съпругът ви е приготвил вечерята, за да ви изненада.

БЛИЗНАЦИ

Обмислете промените, които са задължителни в личният ви живот, а също и тези, свързани с външният вид, ако сте се изоставили заради непрекъснатата си заетост. Не отказвайте поканата да посетите ваш приятел, който празнува рожден ден. Бъдете ослепителни!

РАК

Бъдете внимателни с хората, които обичате и на които държите, особено към близките си и по-възрастните си роднини. Не ги наранявайте без причина. Не е изключено да постигнете хармония в личните отношения, ако все още не сте семейни и да се отдадете на сексуални наслади.

ЛЪВ

Изпратете букет и бутилка вино на ваш приятел, който празнува годишнина от брака си. Вашите партньори очакват приятни мигове. Пригответе им вкусна вечеря и подредете романтична маса за двама, а те ще бъдат щастливи, ако не пропуснете и сексуалните мигове.

ДЕВА

Не е изключено да разрешите важни семейни и лични проблеми, но условието за успех е да запазите спокойствие. Сексуалните ви отношения все още са проблемни и не сте активни, но е време да промените това положение, за да не подтикнете половинката си към изневяра.

ВЕЗНИ

Проблемите ви в късния следобед са свързани със семейството, но и неприятните разговори носят полза и стабилизират отношенията ви, въпреки вашата упоритост и нежелание да се съгласите с тях.

СКОРПИОН

Общуването с околните, дори и с най-близките ви е затруднено, заради желанието ви да спорите и да налагате мнението си чисто по женски, въпреки че не сте прави. От вас зависи дали ще изживеете романтични мигове и сексуални удоволствия.

СТРЕЛЕЦ

Не давайте информация за личния си живот, за да не се възползват от нея ваши неприятели от нея и да не навредят на отношенията ви. Сексуалният ви живот е причина да не сте във форма.

КОЗИРОГ

Вечерта отидете на годни на ваши приятели. След като се приберете се отдайте на чувствата си и на интимни мигове с любимия си. Не пропускайте сексуалните удоволствия, които са желани от двама ви. Причина да ги избегнете е само ако сте прекалили с алкохола или не сте във форма.

ВОДОЛЕЙ

Оправете възникналите недоразумения в семейството. Близките ви са разочаровани от вашето отсъствие от дома и безпричинно агресивно поведение вечерта. Назрява поредната разправия, заради съмнения във ваши прегрешения, които ще принудят брачния ви партньор да се откаже от интимните мигове и секса.

РИБИ

Не допускайте проблеми в семейството си, още повече, че за тях не съществува причина. Отношенията ви са идеални и не си струва заради служебни разправии да съсипвате и хармонията в дома си. От вас зависи да се въоръжите с оптимизъм и вечерта да се отдадете на романтични мигове и сексуални удоволствия.

