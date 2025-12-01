Носталгията по ранните 2000-ни, т.нар. Y2K период, е навсякъде – в модата, музиката, социалните мрежи. Израстването в този период имаше своя чар, но ерата на телефоните с капачета и дънките с ниска талия имаше и не толкова розова страна. Това са годините на най-нереалистичните стандарти за красота, които цяло едно поколение възприе за идеал, към който трябва да се стреми.

Dove, брандът, който от години се бори с токсичните представи за красота, адресира последствията от този период с подкаст поредицата „Красота в преход“. Лимитираните епизоди разглеждат как културните влияния и медийните послания от ранните 2000-ни са оформили начина, по който милениъл жените възприемат външния си вид днес. Името носи препратка към българската действителност по това време, а епизодите разглеждат темата в световен и локален контекст.

Епизодите са създадени в партньорство с подкаста на Карин Околие – Kari’s Calling. Самата Кари е представител на милениъл поколението и споделя своите собствени спомени и впечатления от този период.

„Спомням си списанията с перфектно изглеждащите жени, статиите с най-новите диети и трендове за красота. Мисля, че тийнейджърите днес имат късмет, който милениълите нямахме. От всички страни ни се повтаряше как трябва да изглеждаме и сякаш усилията, които полагахме, никога не бяха достатъчни.“ – споделя Карин, водещ на Kari’s Calling и серията „Красота в преход“.

„Красота в преход“ е част от глобалната инициатива Dove Self-Esteem Project, чрез която брандът вече повече от 20 години помага на младите хора по света да изградят увереност и позитивна самооценка. Тази година за пръв път фокусът се измества върху вече порасналите момичета – милениъл жените.

„Глобално проучване показа, че именно милениъл жените са най-неудовлетворени от начина, по който изглеждат. 33% дори са отговорили, че биха заменили година от живота си за „перфектното тяло“. Това е стряскащо и вярваме, че е тема, за която трябва да се говори повече.“ – разказва Катерина Михайлова, бранд мениджър на Dove за България.

Първият епизод на подкаста вече е факт. В него гостуват Нели Георгиева, създател на Facebook групата (без)Опасна красота, и пластичният хирург д-р Иван Узунов. Двамата разговарят по темата „Социалният натиск и естетичните корекции“. Епизодът отправя поглед към началото на 2000-ните, когато пластичните корекции тепърва навлизат в България, за да изследва причините за тяхната популярност до днес.

Нели Георгиева е сред жените, поддали се на желанието за корекции в този период. Тя започва съвсем млада – едва на 18.

„Първата ми операция беше на 18 и беше на носа. Бях се фиксирала, че това е единственият ми проблем в живота и ако го оправя, всички останали ще се самонаредят. Всъщност проблемът беше, че не се вписвах в средата, в която се намирах. Бях аутсайдер в училище. Намерих един проблем в тялото си и си казах, че ако го оправя, ще стана по-красива и по-модерна, защото съм първата в моя социален кръг, която го е направила.“ – спомня си Нели Георгиева.

Темата на епизода обхваща още светлите и тъмните страни на пластичната хирургия, цената на неуспешните операции и значението на информирания избор.

„Смятам, че пациентът трябва да усети хирурга си и отделно хирургът да има моралната етика да откаже, ако смята, че даденият пациент има нереалистични очаквания.“ – коментира д-р Иван Узунов.

Двамата гости споделиха впечатленията си и за ситуацията днес:

„Смятам, че тръгна тенденция, която започна да заклеймява унифицирането и да търси различното. Кой може да каже, че нещо е дефектно, след като природата го е създала така.“ – коментира Нели Георгиева.

„Със социалните мрежи натискът става все по-силен. Слагат се едни нереалистични очаквания – с филтри и обработка на снимки. Хората искат да подражават на някого, който всъщност не съществува. Няма перфектното лице, няма перфекното тяло. Всеки един от нас е под влияние на този обществен натиск. Въпросът е ние да можем да го контролираме“ – разказва д-р Иван Узунов.

Епизодът съдържа и практическо упражнение за слушателите, разработено с глобални експерти. Упражнението насърчава изграждането на по-здрава връзка с външния вид – с по-малко критичност и повече разбиране.

Чрез „Красота в преход“ Dove свързва миналото с настоящето, за да помогне на милениъл жените да разберат по-добре особеностите на времето, в което са израснали. Брандът за пореден път затвърждава това, в което вярва най-силно – истинската красота е най-ценна дори когато всички се опитват да те убедят в обратното.

Гледай първия епизод на „Красота в преход“ тук: