През април 2020 г. Роб Кени качва първото видео в YouTube канала си „Dad, How Do I?“ – кратък клип, в който показва как се връзва вратовръзка. Той очаква видеото да бъде гледано от няколко десетки души, но то достига милиони гледания и докосва хора по целия свят. Мнозина споделят, че никога не са имали баща, който да ги научи на подобни житейски умения, и благодарят на Кени, че им дава усещане за подкрепа и грижа.

Днес Роб Кени, баща на две вече пораснали деца, има милиони последователи. В своите видеа той показва как да се бръснеш, да поправяш вещи у дома, да използваш инструменти или да се справяш с ежедневни ситуации. Това, което впечатлява хората най-силно, не са само полезните съвети, а спокойният, търпелив и искрен начин, по който говори – сякаш помага на собствените си деца. Именно затова мнозина го наричат „таткото на интернет“.

Тежкото детство на Роб

Трудното детство на Роб Кени е причината днес той да помага на милиони други по света. Той израства в многодетно семейство в САЩ. Когато е едва на 14 години, баща му напуска семейството и оставя децата да се справят сами. За едно момче в тази възраст това е шок, който променя живота му завинаги.

След раздялата семейството изпада в труден период, а Роб много рано започва да усеща какво означава да растеш без бащина подкрепа. Докато неговите връстници могат да разчитат на бащите си за съвети, помощ или просто разговор, той е принуден сам да открива как работи светът. Няма кой да му покаже как се поправят нещата у дома, как да се справя с ежедневните проблеми или дори какво означава да бъдеш уверен млад мъж.

Самият Роб неведнъж е споделял, че именно тази липса го е накарала да си обещае едно важно нещо – ако някога има свое семейство, ще бъде до децата си по начин, по който неговият баща не е бил до него. Той израства с усещането, че не иска никое дете да се чувства изоставено или ненужно. Това желание постепенно се превръща в основен двигател в живота му.

Като млад Роб се учи на всичко сам. Той търси информация, пробва, греши и отново опитва. Точно затова по-късно видеата му звучат толкова естествено и човешки – защото идват от човек, който наистина знае какво е да нямаш към кого да се обърнеш. Неговите уроци никога не са просто инструкции „направи си сам“. Зад тях стои опитът на дете, което е израснало без сигурността и подкрепата, които много хора приемат за даденост.

Как се ражда идеята за YouTibe канал

Днес Роб Кени е на 61 години и за 6 години YouTube каналът му успява да събере почти 6 милиона абонати, а профилът му в Инстаграм е следван от 370 хиляди души.

Идеята за YouTube канала „Dad, How Do I?“ се ражда, когато синът му го пита как се връзва вратовръзка. Тогава Роб осъзнава, че има много млади хора, които никога не са имали бащина фигура, която да ги научи на тези малки, но важни умения от живота. Така започва да снима кратки и семпли видеа, в които показва как да поправиш течащ кран, как да провериш маслото на колата или как да използваш инструменти у дома.

Без професионален опит в създаването на съдържание, Роб избира прост и искрен подход. Видеата му са спокойни, без излишни ефекти и драматичност. Именно това ги прави толкова въздействащи. Той говори търпеливо, топло и човешки – сякаш помага на собствените си деца. За милиони зрители по света това усещане за грижа и присъствие се оказва много по-важно от самите практически съвети.

С времето каналът му се превръща не просто в място за житейски уроци, а в общност, в която хората се чувстват разбрани и подкрепени. Роб Кени показва, че не е нужно да бъдеш съвършен, за да промениш нечий живот. Понякога е достатъчно просто да бъдеш до някого, да покажеш внимание и желание да помогнеш.

Днес милиони хора наричат Роб Кени „таткото на интернет“ – човекът, който успява да даде на другите това, което самият той никога не е имал.