На 10 май честваме възстановяването на Българската патриаршия и паметта на свети апостол Симон Зилот.

10 май се отбелязва всяка година като празник на Българската православна църква, защото на този ден през 1953 г., тържествено е възстановена Българската патриаршия. Българската църква след пет века зависимост от Цариградска патриаршия сама се отделила от нея през 1870 г., но тази самостойност била призната едва в 1945 г. Осем години след това нашата църква си възстановила и патриаршеското достойнство, каквото тя е имала до края на XIV век.

Свети Симон Зилот е един от дванадесетте апостоли на Иисус Христос. Наречен е още Кананит, понеже произхождал от град Кана в Галилея. Симон носел прозвището Зилот, което значи ревнител, понеже бил пламенен привърженик и ревнител на Божия закон, ревностен проповедник на Божието слово, ревнител за спасителното дело на своя любим Учител Христос.

След като в деня на празника Петдесетница Симон получил заедно с другите апостоли Светия Дух, той отишъл да проповядва учението на Иисус Христос в редица стрлани. Посетил Египет, Етиопия, Либия, Мавритания и дори далечните земи на Римската империя - Британия. Според църковното предание там той бил хванат от езичниците, изтезаван и претърпял мъченическа смърт, като след жестоките изтезания бил разпънат на кръст. Това станало през времето на римския император Траян (96-117 г.).