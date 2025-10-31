На 1 ноември християнската църква почита братята лечители Свети безсребърници Козма и Дамян. Двамата братя лекували болните, използвайки не само лекарствени средства, но също молитви и вяра. Те се почитат в Християнската традиция като светци, помагащи на хората в болест и страдание. Тях също ги наричат покровители на книжовното учение. Освен това те били почитани и като покровители на ковачите.

На 1 юли също се чества и празника Свети Врач, посветен на светите братя безсребърници Козма и Дамян. 1 юли е ден на билкарите и лечителите.

Култът към Козма и Дамян бил силно развит в земите на Източната Римска империя. Братята близнаци били родени през IV век в Асирия, Мала Азия в семейството на грък езичник и християнка. Баща им починал рано, и младата вдовица заживяла благочестив живот, като изпълнявала съвета на св. Ап. Павел: „Истинската вдовица се надява на Бога и пребъдва в моления и молитви денем и нощем“. Живеейки Богоугодно, майка им научила на това и своите възлюбени деца, възпитавайки ги в доброто наставление на християнската вяра. Козма и Дамян от малки залягали да изпълняват Божия закон.

Когато пораснали, за да бъдат полезни на другите, Козма и Дамян се заели да изучават лекарското изкуство. Те изучили целебните свойства на билките и се прочули като целители. Господ Иисус благословил двамата лекари и им дарил чудотворна целителна сила. В житието им са описани способностите им да лекуват слепота, куцота, рани по тялото.

Затова българите ги наричат "светите врачове" или "врачи" (наименование за гадатели и лечители).

Братята Козма и Дамян били много скромни. Те не търсили земна слава и величие, нито пък богатства. Помагали и не взимали от никого нищо, ни пари, ни дарове, затова хората ги нарекли безсребреници – безвъзмездни лекари. След смъртта им над гроба им бил построен храм, в който ставали много чудеса.

Светците са покровители на знахари, баячки и билкари и имената им се споменават в баяния против болести и уроки. Много болни хора отправят искрена молитва към Св. Козма и Дамян за тяхното изцеление.

Имен ден празнуват Аргир, Дамян, Кузман, Дамяна и Дамянка.

