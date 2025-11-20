Черният петък е рай за изгодни сделки и е денят, в който купуваме най-много, а основната причина е, защото е по-евтино, без да се замисляме дали продуктът ще влезе в реална употреба. Всяка година хиляди хора се прибират у дома с обемисти кухненски джаджи, които използват няколко пъти, след което ги запращат в някой кухненски шкаф и забравят за тях. От „иновативни“ машини за топчета за супа до електрическа четка за почистване на яйца, които заемат колкото половината кухня — тези покупки са всичко друго, но не и разумни. Ето списък с домакинските уреди, които по-добре да оставим на рафта в магазина тази година.
Центрофуга за салата
Да, действително върши работа, но не е незаменима. Центрофугата за салата е огромна и заема половин шкаф. Освен това няма друго приложение в домакинството. Вместо нея можете да подсушавате салатата с кухненска хартия след миене.
Уред за правене на топчета за супа
Специален уред, който да прави… топчета? Помислете колко пъти реално ще го ползвате и колко пъти годишно правите супа топчета.
Машина за пуканки
Огромна, шумна, заемаща място, а същият резултат може лесно да бъде постигнат в тенджера или с пакет в микровълновата.
Тиган за палачинки във форма на сърца, животни, снежинки и т.н.
Да, факт е, че е много сладко – особено за снимка. Помислете обаче дали ще имате търпението всеки път да правите мини палачинки.
Машина за захарен памук
Обикновено децата са инициатори за покупката й, след което интересът бързо стихва, а уредът е голям и непрактичен за съхранение.
Уред за рязане на банани
Пластмасова щипка, която реже банан. И после я миеш дъъълго време. Усилията са два пъти по-големи, отколкото да използваш обикновен нож.
Авокадо резачка
Може да изглежда полезно, докато не разберете, че ножът, лъжицата и ръката ви вършат по-добра работа. И се мият много по-лесно и бързо.
Диспенсър за корнфлейкс
Диспенсър за вода е важен уред, който се използва активно всеки ден от цялото семейство. Но диспенсър за корнфлейкс? Замислете се имате ли място на кухненския плот за него изобщо?
Яйцеварка
Чудесен уред, ако всеки ден варите яйца, но е поредният, който върши нещо, с което и тенджерата се справя идеално.
Уред за белене на ябълки
Както ще кажат бабите „Аз от малка използвам все този уред!“
Машина за фондю
Перфектна е за снимки в Инстаграм, но реалното й приложение ще е 2 пъти в годината.
Уред за правене на паста
Замислете си – дори и често да хапвате паста у дома, колко пъти в месеца ще имате време да си я направите сами?
Уред за правене на хот-дог
Обичате хот-дог? Е, тиган и тенджера ще свършат същата работа, а и ще може да ги използвате за много други ястия в кухнята.
Електрическа четка за почистване на яйца
Да, има такъв уред. Не, не го купувайте.
Уред за белене на царевица
Уред за какво?
Каква е най-новата измама, свързана в Черен петък - гледайте във видеото:
Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK
Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM
Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK