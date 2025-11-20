Черният петък е рай за изгодни сделки и е денят, в който купуваме най-много, а основната причина е, защото е по-евтино, без да се замисляме дали продуктът ще влезе в реална употреба. Всяка година хиляди хора се прибират у дома с обемисти кухненски джаджи, които използват няколко пъти, след което ги запращат в някой кухненски шкаф и забравят за тях. От „иновативни“ машини за топчета за супа до електрическа четка за почистване на яйца, които заемат колкото половината кухня — тези покупки са всичко друго, но не и разумни. Ето списък с домакинските уреди, които по-добре да оставим на рафта в магазина тази година.

Центрофуга за салата

Да, действително върши работа, но не е незаменима. Центрофугата за салата е огромна и заема половин шкаф. Освен това няма друго приложение в домакинството. Вместо нея можете да подсушавате салатата с кухненска хартия след миене.

Снимка: iStock

Уред за правене на топчета за супа

Специален уред, който да прави… топчета? Помислете колко пъти реално ще го ползвате и колко пъти годишно правите супа топчета.

Машина за пуканки

Огромна, шумна, заемаща място, а същият резултат може лесно да бъде постигнат в тенджера или с пакет в микровълновата.

Тиган за палачинки във форма на сърца, животни, снежинки и т.н.

Да, факт е, че е много сладко – особено за снимка. Помислете обаче дали ще имате търпението всеки път да правите мини палачинки.

Снимка: iStock

Машина за захарен памук

Обикновено децата са инициатори за покупката й, след което интересът бързо стихва, а уредът е голям и непрактичен за съхранение.

Уред за рязане на банани

Пластмасова щипка, която реже банан. И после я миеш дъъълго време. Усилията са два пъти по-големи, отколкото да използваш обикновен нож.

Авокадо резачка

Може да изглежда полезно, докато не разберете, че ножът, лъжицата и ръката ви вършат по-добра работа. И се мият много по-лесно и бързо.

Диспенсър за корнфлейкс

Диспенсър за вода е важен уред, който се използва активно всеки ден от цялото семейство. Но диспенсър за корнфлейкс? Замислете се имате ли място на кухненския плот за него изобщо?

Снимка: iStock

Яйцеварка

Чудесен уред, ако всеки ден варите яйца, но е поредният, който върши нещо, с което и тенджерата се справя идеално.

Уред за белене на ябълки

Както ще кажат бабите „Аз от малка използвам все този уред!“

Машина за фондю

Перфектна е за снимки в Инстаграм, но реалното й приложение ще е 2 пъти в годината.

Снимка: iStock

Уред за правене на паста

Замислете си – дори и често да хапвате паста у дома, колко пъти в месеца ще имате време да си я направите сами?

Уред за правене на хот-дог

Обичате хот-дог? Е, тиган и тенджера ще свършат същата работа, а и ще може да ги използвате за много други ястия в кухнята.

Снимка: iStock

Електрическа четка за почистване на яйца

Да, има такъв уред. Не, не го купувайте.

Уред за белене на царевица

Уред за какво?

