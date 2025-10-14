На 14 октомври църквата почита света Параскева или още наричана света Петка. В българските вярвания Петковден отбелязва прехода към зимата и началото на сгледите за сватби.
Света Петка е закрилница на дома и семейството. Към нея се обръщат в молитвите си много майки, когато децата им се разболеят.
На Петковден се правят курбани и се месят обредни хлябове. Най-големият от тях се нарича на света Петка. Преди да се сложи на масата, върху нея се постила мъжка риза. Към вечерята задължително трябва да има сол и вино. Приготвят се курбан чорба, сарми в лозов лист, ястия с праз и шкембе.
Как се прави пита за Петковден?
Необходими продукти:
- Прясно мляко – за разтваряне на маята
- Жива мая
- Захар – на вкус
- Олио
- Яйца – 2 броя (1 жълтък отделен за намазване)
- Брашно – колкото поеме
Начин на приготвяне:
Подготовка на маята:
Разтворете маята в леко затопленото прясно мляко и оставете да се „надигне“ за няколко минути.
Приготвяне на кашата:
В купа сложете малко от брашното, добавете маята, захарта и олиото. Разбъркайте до получаване на каша. Оставете сместа да втаса на топло за около 20 минути.
Омесване на тестото:
След като кашата втаса, прибавете разбитите яйца и постепенно добавете останалото брашно. Омесете меко и еластично тесто.
Когато е готово, удряйте тестото около 100 пъти в масата – така става по-пухкаво.
Оформяне и второ втасване:
Намажете и набрашнете тавичка. Оформете тестото като пита (можете да направите форма на слънце) и го сложете в тавата.
Намажете с разбит жълтък и оставете да втаса за около 30 минути.
По желание поръсете с мак.
Печене:
Печете питата в умерена фурна (180–200°C) за около 40 минути, докато придобие златист цвят.
Още традиции за Петковден
На Петковден къщата се ръси със светена вода, обредния хляб се прекажда и цялото семейство му се покланя три пъти.
След това най-възрастния вдига хляба високо и благославя с него всички.
Как се прави пита "Слънце" - вижте във видеото.
