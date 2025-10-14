На 14 октомври църквата почита света Параскева или още наричана света Петка. В българските вярвания Петковден отбелязва прехода към зимата и началото на сгледите за сватби.

Света Петка е закрилница на дома и семейството. Към нея се обръщат в молитвите си много майки, когато децата им се разболеят.

На Петковден се правят курбани и се месят обредни хлябове. Най-големият от тях се нарича на света Петка. Преди да се сложи на масата, върху нея се постила мъжка риза. Към вечерята задължително трябва да има сол и вино. Приготвят се курбан чорба, сарми в лозов лист, ястия с праз и шкембе.

Как се прави пита за Петковден?





Необходими продукти:

Прясно мляко – за разтваряне на маята

Жива мая

Захар – на вкус

Олио

Яйца – 2 броя (1 жълтък отделен за намазване)

Брашно – колкото поеме

Начин на приготвяне:

Подготовка на маята:

Разтворете маята в леко затопленото прясно мляко и оставете да се „надигне“ за няколко минути.

Приготвяне на кашата:

В купа сложете малко от брашното, добавете маята, захарта и олиото. Разбъркайте до получаване на каша. Оставете сместа да втаса на топло за около 20 минути.

Омесване на тестото:

След като кашата втаса, прибавете разбитите яйца и постепенно добавете останалото брашно. Омесете меко и еластично тесто.

Когато е готово, удряйте тестото около 100 пъти в масата – така става по-пухкаво.

Оформяне и второ втасване:

Намажете и набрашнете тавичка. Оформете тестото като пита (можете да направите форма на слънце) и го сложете в тавата.

Намажете с разбит жълтък и оставете да втаса за около 30 минути.

По желание поръсете с мак.

Печене:

Печете питата в умерена фурна (180–200°C) за около 40 минути, докато придобие златист цвят.

Още традиции за Петковден

На Петковден къщата се ръси със светена вода, обредния хляб се прекажда и цялото семейство му се покланя три пъти.

След това най-възрастния вдига хляба високо и благославя с него всички.

Как се прави пита "Слънце" - вижте във видеото.

