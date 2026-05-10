Васил Василев – Зуека се включи на живо от Пловдив в предаването „Тази неделя“ по bTV, където представя новата си изложба „Аз, клоунът“. Художникът и телевизионен водещ говори откровено за вдъхновението зад картините си, живота си в Испания и усещането за все по-дълбоко разделение между хората.

Още в началото Зуека посрещна с типичното си чувство за хумор представянето си като „Пикасото на телевизионния екран“:

„Как така ме представяте? Луди ли сте?“

Той разказа, че лично е транспортирал картините си до България със своя пикап, с който продължава да пътува между Испания и България.

„Аз съм газар, както винаги“, пошегува се Василев, обяснявайки, че предпочита да пътува с фериботи през Барселона и Гърция, вместо да прекосява цяла Европа с кола.

Основен акцент в разговора беше новата му изложба „Аз, клоунът“, чието първоначално заглавие е трябвало да бъде „Аз, човекът“. По думите му картините са отражение на тревогите му за развитието на обществото през последните години.

Зуека обясни, че постепенно е осъзнал как посланията в картините му минават през образа на клоуна – фигура, която едновременно разсмива и казва неудобни истини.

„Клоунът винаги е тъжен, защото той говори много смешни неща, но през смешното излизат едни много сурови истини.“

Художникът призна, че изложбата е създадена в период на сериозни размисли за състоянието на обществото, за разделението между хората и за кризите, през които минава Европа.

По време на интервюто Зуека говори и за живота си в Испания, където живее от няколко години. Той разказа, че около него постепенно се е оформила малка българска общност, в която са и актьорите Ернестина Шинова и Андрей Слабаков, както и Йоанна Темелкова и Мартин Георгиев.

„Направихме една малка компанийка от 4-5 семейства.“

По думите му, макар да живеят в Испания, всички продължават да пазят българския си начин на живот и навици.

Зуека коментира и политическата ситуация в България, като призна, че следи внимателно случващото се у нас и винаги упражнява правото си на глас. Според него обществото става все по-поляризирано не само в България, но и по света.

„Единствено демокрацията е тази, която дава свободата на хората да работят това, което искат, където искат и както искат.“

Той изрази и притеснение от нарастващото влияние на крайните политически течения в Европа и света, както и от процесите, които според него водят до разделение в обществата.

В края на разговора Зуека отново се върна към изкуството – темата, която днес стои в центъра на живота му.

„Изкуството винаги ще оцелее.“

Изложбата „Аз, клоунът“ може да бъде видяна в Пловдив до петък, 15 май, а самият артист и тв водещ призна, че се надява да не се налага да връща нито една картина обратно в Испания.

Цялото интервю - вижте тук: