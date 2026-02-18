"Много е страшно да останеш сам – сам със себе си, със собствените си мисли – това е едно от най-страшните неща. Да се видиш ти и да признаеш собствените си недъзи, демони и грешки - това заяви певицата Йоко Захариев в предаването COOLt по bTV, където гостува заедно с Жени Калканджиева.

Двете бяха поканени, за да разкрият любопитни подробности за предстоящото събитие "Личен ефир: Пътят към себе си и към другите", като споделиха още за грешките в живота си и как са спрели с плащането на данък обществено мнение.

"Ние като хора всички грешим, но много трудно си признаваме нашите грешки. Ако погледнем през годините, аз съм допускала много грешки – най-малкото от огромно желание. Защото аз съм от хората, които са оптимисти. И съм от хората, които много трудно могат да кажат „не“, каза Калканджиева.

"И се хващам за нещо, защото знам, че мога да го свърша, но същност осъзнавам, че това нещо ме натоварва, че ми идва в повече, че по никакъв начин не ми носи никакво вътрешно удовлетворение. И това беше едно от неща, с които аз трябваше да се преборя - да мога да казвам „не“, как да ценя времето си, как да го уползотворявам по начин, който ще бъде полезен за мен. Защото раздаващите се хора в един даден момент се изчерпват и в един момент остават празни", допълни тя.

На въпроса на водещата Петя Дикова как човек спира да плаща данък обществено мнение, Йоко Захариев отговори категорично:

"Ами с две прости думи - като дойдеш на себе си. Това е една метафора за момента, в който разбираш, че казано най-елементарно тази публика не ти плаща сметката за ток, не ти пълни хладилника. Когато излезеш извън светлини и аплодисментите, животът е такъв, както при всеки най-обикновен човек".

Вижте какво още споделиха Жени Калканджиева и Йоко Захариев в следващото видео:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER