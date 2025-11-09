На 18 ноември Зала 1 на НДК ще се превърне в сцена на магията — премиерата на мюзикъла „Тайната на музиката“. Но какво всъщност стои зад тази мистериозна „тайна“?

В ефира на „Тази събота и неделя“ по bTV двама от главните виновници – Владо Михайлов и Владо Зомбори – влязоха в студиото не само с усмивки, а и с много заразителна енергия.

„Честно казано, дори на нас не ни казват цялата тайна – така че ще я разберем заедно с публиката на 18-ти“, пошегува се Михайлов.

Той признава също, че подготовката върви от месеци, а атмосферата в залата по време на репетиции е зареждаща.

„Работим с деца, които са невероятни – талантливи, дисциплинирани и вдъхновяващи. Те са в главните роли и внасят онази чистота и искреност, която само децата могат да донесат на сцената“.

„Това не е просто представление, това е семеен мюзикъл. Идеята е мама, татко и децата да дойдат заедно, да се смеят, да се трогнат, да си тръгнат по-щастливи“, допълва Владо Зомбори с усмивка.

По думите му спектакълът не е само за малките зрители, а носи послания и за възрастните – за силата на музиката, връзката между поколенията и магията на споделените емоции.

„Енергия, смях и голяма доза сърце“

И двамата Владовци са категорични – „Тайната на музиката“ няма да е просто пореден спектакъл, а преживяване.

„Ще бъде празник – с песни, смях и онази искра, която кара хората да вярват, че музиката може да променя“, обобщава Михайлов. Повече за мюзикъла вижте във видеото тук:

