"Много зрители определят моята героиня като предателка" - споделя актрисата Албена Павлова в студиото на "Тази събота и неделя".

В последния епизод на „ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ“ в петък (8.05) зрителите се върнаха в София във времето на 1970 г. Оказва се, че там започва всичко, но и всичко се разпада! Миналото проговаря: една любов, три съдби и тайна, която не бива да излиза наяве.

Епизодът е петък вечер бе напълно различен и разкри ключови моменти от миналото на героите - една забранена любов и поредица от избори, които поставят началото на събития с дълги сенки, достигащи до настоящето. В центъра е Кремена – майката на Марго - омъжена, бременна и изоставена. Научава, че съпругът й Петър е влюбен в най-близката й приятелка и братовчедка Светла. Обикновена гривна със сини мъниста се превърна в мълчалив свидетел на съдбовни решения и тяхната цена – нишката, която свързва разпилените парчета на една история.

Албена Павлова, дъщеря й Мина и Стефан Иванов са основните герои, които разплитат тайните в сериала.

Актрисата сподели, че в последния снимачен ден на "Вяра, Надежда, Любов" е казала на Стефан Иванов, че завижда на всички, които тепърва ще играят с него. Щастлива е и заради възможността да бъде на снимки с много млади актьори.

"Дойде ми добре смяната на визията с връщането назад. Беше за мен приятна глътка въздух. Актьорите много ми харесаха как играха. Цялата тази картинка, седемдесетарската, ми беше много мила!" - споделя той.

Стефан Иванов е Владо Стоев – бивш генерал от строителни войски, баща на Васо. Изпитва носталгия по социализма.

