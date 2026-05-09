В нов епизод на предаването "Живот по действителен случай" актрисата Силвия Петкова разкрива най-интимните страници от живота си - за самотата, силата да се справиш сама, майчинството, раздялата и възстановяването след нея.

Да започнеш от нулата — и да го направиш сама

След раздялата със Зоран Петровски Силвия предприема огромна крачка: купува апартамент, тегли кредит, прави цялостен ремонт и се справя с всичко сама. Тя признава, че често изпада в паника, но продължава напред, защото няма друг избор.

„Когато имаш визия за бъдещето си — действаш. Не се спираш от нищо.“

Силвия говори откровено за „кармата“ на силните жени. Тя признава, че трудно приема помощ, поема всичко върху себе си и често остава сама, защото не вярва, че някой може да свърши нещата по-добре от нея.

„Не мога да звънна и да кажа: помогни ми. Ще се оправя — въпросът е колко време ще отнеме.“

Тази сила е и благословия, и бреме. Тя я пази, но и я изолира.

Любовта: от пълно отдаване към пълно самоуважение

Във връзките си Силвия Петкова е давала всичко от себе си във връзките си. Забравяла е собствените си нужди, поставяла е другия на първо място, вярвала е, че любовта е жертва. Днес мисли различно.

„Вече ми е важно как аз се чувствам. Не мога да предам себе си отново.“

Тя вярва в любовта, но и в свободата — в отношения, в които двама души са заедно, защото искат, а не защото трябва.

Тя признава, че два пъти е напускала с надежда да бъде чута. На третия — просто нямало връщане назад.

След раздялата Силвия преминава през всички фази на болката — самоунищожение, гняв, изолация, терапия. Три години работи върху себе си, за да се върне към това коя е.

Майчинството — най-голямата опора

Синът ѝ Сива е нейният център. Той е чувствителен, забавен и мъдър за възрастта си. Често е човекът, който връща усмивката ѝ.

„Айде мамче, да сме живи и здрави“ — това е фразата, която разсейва всяка трудност у дома.

Защо Силвия не плаче пред него, но е честна и какво му обяснява