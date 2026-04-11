Аромат на подправки, семейни истории и щипка съдба – така започна гостуването на колоритните майка и дъщеря, Лариса и Наира, в предаването „Тази събота“ в ефира на bTV. Двете дами, които се състезават в „Моята кухня е номер едно“, донесоха не просто храна, а цяла култура, събрана в чиния.

Сред ястията, които показаха в студиото на сутрешното предаване се открои специалитет, приготвян само веднъж годишно - великденски пилаф. Лариса обясни, че ястието е увито в лаваш и съдържа ориз, ядки и сушени плодове. Формата също не е случайна – приготвено като сърце, то носи символика на празника и семейството.

До него място намериха и традиционни сладки.

„Това са арменски сладки, двата вида, с две различни плънки и две различни теста“, уточни тя.

Но историята на Лариса и Наира далеч не се изчерпва с кухнята. В разговора се появи и темата за произхода им, която звучи почти като сюжет от филм. Лариса сподели как преди години на прага ѝ се появява високопоставен гост- принц Едуард. Срещата се оказва не просто любопитна, а съдбовна – разкрива връзка с древна история и легендарни корени, включително с царица Семирамида.

Двете жени открито говорят за своя смесен произход – арменски и асирийски, и за малко познатата култура, която носят със себе си. За тях кухнята е начин да съхранят идентичността си и да я предадат нататък. Дядото на Наира е герой от войната, в чиято чест днес има паметник и училище с неговото име. Семейството им е пропито с памет, традиции и силна връзка между поколенията.

Именно тази връзка стои и зад участието им в кулинарното предаване. Решението идва спонтанно, но с ясна мисия – да даде нов смисъл на дългогодишния труд на майка си, след като тя решава да се пенсионира след десетилетия работа като готвач.

Днес двете не просто готвят заедно – те живеят заедно, в дом, в който три поколения споделят ежедневието си. А ролите са ясно разпределени, най-вече в кухнята.

„Ти не можеш да готвиш, излизай“, шеговито описва Наира реакцията на майка си, когато реши да се намеси в готвенето.

Въпреки хумора, зад думите стои уважение и доверие – Лариса е безспорният „шеф“ в кухнята, а Наира е двигателят, който разказва историите им пред света.

За тях участието в „Моята кухня е номер едно“ не е просто състезание, а възможност да срещнат нови хора и да обменят опит. Те говорят с възхищение за младите участници и за енергията, която носят.

Какви предизвикателства им предстоят в предаването - вижте в следващото видео.