Ако косата можеше да разказва истории, понякога щеше да звучи уморена – от сешоари, боядисвания, стрес, замърсяване… и да, от ежедневната борба с косопада поради накъсване. Но ето и добрата новина – L'Oréal Paris ELSEVE Growth Booster е тук, за да промени правилата на играта. Три продукта, една мисия: да върнат силата, плътността и блясъка на косата ти.

Рутина в 3 стъпки

Шампоанът нежно почиства без сулфати****, като щади косъма и го подготвя за подхранване.

Като нежна прегръдка, балсамът обгръща всяко косъмче, разплитайки го, омекотявайки го и придавайки му сила от корените до краищата.

Серумът е малкият, но мощен герой, който работи там, където косата има най-голяма нужда от подкрепа.

Какво прави тази серия специална?

В основата на трите продукта е патентованият комплекс AMINEXIL-R™ – уникална комбинация от Аминексил, Ниацинамид и екстракт от джинджифил.

Серията е унисекс – създадена да отговаря на нуждите както на жени, така и на мъже. За дамите пълната рутина в три стъпки – шампоан, балсам и серум – осигурява най-пълноценна грижа и защита. За мъжете се препоръчва употребата на шампоан и серум, които дават оптимални резултати, съобразени със специфичните нужди на мъжката коса.

Тази формула не е просто ежедневна грижа, а пълноценна терапия, която подхранва косата в дълбочина, укрепва я отвътре и ѝ помага да устои на външни фактори. Резултатът е по-малко накъсване и значително намален косопад поради накъсване*, за коса, която изглежда по-гъста, здрава и жизнена.

Резултатите говорят сами

10 пъти по-малко косопад поради накъсване**

74% от жените казват, че това е най-добрата рутина против косопад, която са пробвали*

Аромат, който не можеш да забравиш

Унисекс ухание, в което се преплитат пикантен джинджифил, нежни бели цветя и топли нотки на ветивер и кашмеран. Толкова приятно, че ще искаш да го носиш като парфюм.

Красота с мисия

ELSEVE Growth Booster идва в рециклируеми опаковки и се произвежда във фабрика, работеща изцяло с възобновяема енергия – защото грижата за планетата е част от грижата за нас самите.

Време е да спреш компромисите – дай на косата си силата, която заслужава.

Виж повече тук: Loreal Paris ELSEVE Growth Booster

* Косопад поради накъсване.

** Инструментален тест: шампоан + балсам + серум.

*** Потребителски тест: шампоан + балсам + серум.

**** Без сулфати: без съдържание на повърхностноактивни сулфати.