Още с първия дъх на своята рожба всеки родител започва да мисли за най-важното: как детето да расте здраво, спокойно и защитено. А една от основите на това здраве се изгражда на място, което постепенно привлича вниманието на педиатрите по целия свят: в червата на бебето.

Тук се развива сложна микросреда, известна като чревен микробиом. Това е общност от полезни бактерии, която подпомага храносмилането, изгражда имунитета и влияе дори на настроението и съня. През първите месеци тази екосистема е изключително чувствителна и реагира на всичко: начина на хранене, начина на раждане, антибиотиците, дори ежедневните навици в семейството.

Именно затова много родители включват в грижите пробиотик за бебе, създаден специално за най-малките. Един от продуктите, който се откроява със своята прецизна, научно подкрепена формула, е Bio-Kult® Infantis - комбинация от седем внимателно подбрани щама, пребиотици и витамин C, разработена да подпомага естествения баланс в бебешкия организъм.

Със своите специални съставки продуктът подпомага естественото съзряване на храносмилателната и имунната система и осигурява основа за здравословно развитие на младия детски организъм. Ще разкажем повече и за всички добри бактерии, правещи Bio-Kult® Infantis любим продукт на много родители.

Какво представлява Bio-Kult® Infantis и защо е създаден специално за бебета

Bio-Kult® Infantis е иновативна пробиотична формула, прецизно разработена за нуждите на кърмачета и малки деца. Тя комбинира седем щама живи бактерии, пребиотични фруктоолигозахариди (FOS) и витамин C - добре познат и мощен елемент, който укрепва имунитета и подпомага защитните функции на организма.

Това, което отличава Bio-Kult® Infantis от стандартните пробиотици, е неговата специализирана формула, съобразена с особеностите на бебешката физиология:

Подходящ от раждането - може да се добавя към кърма или адаптирано мляко, към пюре или напитка.

Не съдържа излишни съставки като изкуствени оцветители, аромати, ГМО или глутен.

Не изисква охлаждане, което го прави изключително удобен за пътуване и ежедневна употреба.

Клинично подкрепен и признат от международни организации, включително Вегетарианското дружество на Великобритания.

Формулата е създадена така, че да подпомага естественото съзряване на храносмилателната система, като насърчава растежа на полезни бактерии, подобрява усвояването на хранителни вещества и намалява риска от чревен дискомфорт, колики или запек.

Ролята на седемте щама в Bio-Kult® Infantis – как работят заедно

Докато повечето пробиотици разчитат на един или два щама, Bio-Kult® Infantis залага на седем внимателно подбрани пробиотични щама, всеки със специфична роля за здравето на бебето. Това е ключовото предимство на многощамовите формули - те не просто допълват микробиома, а работят в синергия, подобно на добре координиран екип.

Как този екип подпомага здравето на бебето?

Всеки щам изпълнява своя уникална „мисия“, например разграждане на лактоза, намаляване на газове, укрепване на чревната бариера или модулиране на имунния отговор.

В комбинация тези щамове създават среда, в която полезните бактерии процъфтяват, а патогенните микроби нямат шанс да се развиват.

Присъствието на FOS пребиотици подпомага растежа на добрите бактерии, като им предоставя „храна“ за оптимална работа.

Витамин C, добавен към формулата, подсилва имунитета, защитава клетките и подпомага антиоксидантните процеси.

Това многостепенно действие прави Bio-Kult® Infantis изключително ефективен при често срещани състояния като:

колики

газове

запек или нередовен стомах

чувствителна чревна флора след антибиотик

лактозна чувствителност

чести вируси и слаб имунитет

Повече за пробиотиците в Bio-Kult® Infantis и техните уникални ползи

Формулата на Bio-Kult® Infantis е внимателно конструирана така, че да подпомага най-важните процеси в организма на бебето - храносмилането, имунната защита и баланса на чревната микрофлора. Всеки от седемте щама в продукта изпълнява своя специфична роля и заедно изграждат силна основа за доброто детско здраве и защитен организъм.

4.1. Lactobacillus paracasei PXN® 37™ – подкрепа за чревната бариера и имунитета

Този щам подпомага създаването на здравословна среда в червата, като балансира микрофлората и ограничава размножаването на нежелани бактерии. Укрепва естествената защита на организма и може да спомогне за намаляване на възпалителните реакции.

4.2. Lactobacillus rhamnosus PXN® 54™ – защита при стомашно-чревни неразположения

Един от най-добре проучените пробиотични щамове. Помага за намаляване на диарията, поддържа чревния баланс след инфекции и има потенциална роля в предотвратяването на алергични прояви. Особено ценен при бебета, които преминават през периоди на дискомфорт или чести инфекции.

4.3. Streptococcus thermophilus PXN® 66™ – помощ за храносмилането на лактозата

Този щам улеснява разграждането на млечната захар (лактоза) – нещо изключително важно при бебета, особено ако проявяват чувствителност към мляко. Подпомага по-доброто усвояване и намалява риска от газове и подуване.

4.4. Lactobacillus helveticus PXN® 35™ – подкрепа по оста черва–мозък

Известен със своята способност да влияе положително върху емоционалното състояние, този щам подпомага добрия сън, спокойствието и адаптацията. Освен това участва в разграждането на лактоза и подпомага намаляването на възпаления.

4.5. Bifidobacterium breve PXN® 25™ – защита срещу патогенни бактерии

Това е един от най-важните щамове в червата на кърмачетата. Той предпазва от „лоши“ бактерии, подобрява перисталтиката и може да намали риска от диария, инфекциозни състояния и стомашно-чревни проблеми.

4.6. Bifidobacterium infantis PXN® 27™ – ключов щам за бебешката флора

B. infantis е сред основните „градивни блокове“ на ранния микробиом. Помага за разграждането на въглехидрати, подобрява усвояването на хранителни вещества и подпомага правилното развитие на чревната бариера.

4.7. Lactobacillus bulgaricus PXN® 39™ – традиция и наука в едно

Щам, добре познат в българските ферментирали продукти. Подпомага храносмилането, намалява дискомфорта след хранене и работи в синергия с другите бактерии за постигане на стабилен микробиом.

Заедно тези седем щама действат на различни слоеве от храносмилателната система - от разграждането на хранителни вещества до поддържането на имунните клетки, които „пазят“ организма от инфекции. Това прави Bio-Kult® Infantis една от най-пълноценните пробиотични формули за най-малките.

Как тези седем пробиотици за деца подпомагат изграждането на здрав чревен микробиом?

Изграждането на здрав микробиом не е еднократен процес, а постепенно развитие, което започва от раждането и продължава през първите години. Пробиотичните щамове в Bio-Kult® Infantis подпомагат този процес по няколко ключови начина:

5.1. Подобряване на храносмилането и перисталтиката

Комбинацията от Lactobacillus и Bifidobacterium ускорява разграждането на млечна захар и други въглехидрати, което намалява риска от газове, колики, подуване или дискомфорт след хранене.

5.2. Подкрепа при запек или нередовен стомах

Някои щамове - като Bifidobacterium breve и Bifidobacterium infantis – подпомагат естествената перисталтика и мекото изхождане, което е от голямо значение при бебета склонни към запек.

5.3. Укрепване на имунната бариера

Пробиотиците участват в създаването на защитна бариера, която не позволява на патогенни микроби да навлизат в организма. Те стимулират имунните клетки в чревната лигавица, което намалява риска от вирусни и бактериални инфекции.

5.4. Ограничаване на възпалителните процеси

Някои щамове намаляват локалното възпаление в червата, което може да помогне при чувствителни стомахчета или след инфекция.

5.5. Подобряване на усвояването на хранителни вещества

Един здрав микробиом подпомага пълноценната абсорбция на витамини, минерали и микроелементи - нещо жизненоважно за растящия организъм.

5.6. По-спокойни дни и по-добър сън

Чрез намаляване на дискомфорта в коремчето и чрез взаимодействието по оста „черва–мозък“, пробиотиците могат да допринесат за по-спокойно поведение и по-добър режим на сън.

Значението на пребиотиците и витамин C в Bio-Kult® Infantis

В Bio-Kult® Infantis пробиотиците не действат сами. Формулата е подсилена с фруктоолигозахариди (FOS) - естествени пребиотици, които служат като „храна“ за добрите бактерии. Те подпомагат заселването и растежа на полезните щамове, така че микробиомът да се развива хармонично.

Към това е добавен и витамин C, който поддържа имунната система на бебето и участва в естествените защитни реакциите на организма. Така трите елемента - пробиотици, пребиотици и витамин C, работят в пълен синхрон, осигурявайки комплексна грижа за храносмилането и имунитета.

Как се приема Bio-Kult® Infantis и кога е най-подходящ

Една от причините родителите да избират Bio-Kult® Infantis е неговото удобство. Продуктът е подходящ още от раждането и може лесно да се смеси с кърма, адаптирано мляко, вода или храна. Обикновено едно саше дневно е достатъчно, за да подкрепи естествената чревна флора и да намали риска от дискомфорт.

Bio-Kult® Infantis е особено полезен в моменти, когато бебето преминава през колики, запек, газове, вирусни инфекции, прием на антибиотик или периоди на по-слаб имунитет. А тъй като не изисква охлаждане, употребата му е лесна и у дома, и по време на пътуване.

Ако искате да подпомогнете естествения микробиом на вашето бебе и да осигурите по-спокойно храносмилане, Bio-Kult® Infantis е надежден избор за ежедневна грижа.