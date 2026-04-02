София има своите модни адреси, но малко от тях могат да се похвалят с история, която продължава да се развива със същия заряд и енергия. Един от тях е Trend Box, който отбеляза 20 години с елегантно вечерно събитие и напълно обновено пространство – точно в сърцето на града.

Ново пространство, нова енергия

Разположен на емблематичния булевард „Витоша“, обновеният бутик заявява ясно своята трансформация – от мултибранд магазин към съвременен fashion и lifestyle hub. Интериорът носи усещане за лекота и съвременна естетика, а внимателно подбраната селекция от международни марки създава онова усещане за „моден свят“, в който не просто пазаруваш, а преживяваш. Можете да откриете водещи брандове като Zimmermann, Moschino, Paul Smith, Yuzefi и Camilla в обекта... няма как да не ги забележите.

Идеята? Пространство, което събира стил, култура и общност – място за срещи, вдъхновение и открития.

Бляскава вечер и звездни гости

Вечерта събра стотици гости – инфлуенсъри, популярни личности, партньори и приятели на бранда, които станаха част от новата глава на концепцията. Сред тях се откроиха Александра Богданска, Божана Кацарова и Борислава Секова – лица, които естествено допълват модния пулс на столицата.

Събитието не беше просто коктейл, а старателно режисирано преживяване. Авторски напитки, селектиран кетъринг и специални изненади от представените брандове превърнаха вечерта в истинско светско събитие! Един от най-запомнящите се моменти беше артистичното присъствие на Венета Павлова, която рисуваше модни скици на място – персонален спомен за гостите и красиво намигване към изкуството в модата.

А когато Глория Петкова застана зад пулта, атмосферата естествено премина от елегантен коктейл към нощно градско преживяване – динамично, модерно и напълно в синхрон с новия дух на пространството.

Специален акцент беше и представянето на бранда Euphorixz на Божана Кацарова. Euphorixz е бранд за хранителни добавки и wellness продукти, насочени към хора с динамичен начин на живот – онези, които искат да балансират между здраве, социален живот и енергия.

Днес Trend Box ясно заявява амбицията си да бъде не просто място за пазаруване, а модерна градска дестинация – с характер, визия и общност около себе си. Едно е сигурно: модната сцена в София става все по-интересна.

Още акценти от събитието - вижте в следващото видео.

