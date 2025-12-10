На 2 декември MDL отпразнува официалното откриване на своя втори бутик на световноизвестния немски моден бранд Marc Cain. Новият магазин, намиращ се на етаж 1 в Paradise Center, впечатлява с изискания си и съвременен дизайн, който отразява философията на Marc Cain за качество, внимание към детайла и индивидуалност.

Пространството е създадено да подчертава женствеността чрез елегантен интериор в пудрено розово и да предлага пълноценно модно изживяване, съобразено с високите стандарти на бранда.

Събитието привлече клиенти, известни личности, инфлуенсъри и журналисти, които имаха възможност да разгледат новата колекция и да се потопят в света на марката.

Сред специалните гости бе Хелмут Шлотерер, основател и визионер на Marc Cain, който се завръща в България за първи път след 15 години, както и Андреас Лангер, ръководител „Международни продажби“, и Дирк Бюшер, управляващ директор „Продажби и логистика“. Личното му присъствие подчерта значението на новия бутик за развитието на марката в страната.

„Бизнесът винаги е добре да се управлява на местно ниво. Радвам се, когато имам добър партньор, който развива магазините ни по света. По-рано мислех, че трябва да се справям сам, но днес знам: местният франчайз е по-добрият избор. Той има истинска връзка с региона“, сподели Шлотерер по време на откриването.

Пред LadyZone.bg той разкри, че това, което го вдъхновява да създава мода, са „жените с добър вкус“.

Първият бутик на Marc Cain в България отвори врати през 2011 г. на ул. „Съборна“ 2, а новата локация разширява присъствието на бранда и предоставя възможност на клиентите да се запознаят с последните колекции, вдъхновени от немската традиция за качество и прецизност, и в Paradise Center.

Marc Cain е немски премиум бранд, известен със своето иновативно производство, висококачествени материи и прецизен контрол върху всеки детайл. Компанията съчетава модерен дизайн с технологични иновации като 3D плетачни машини и патентовани материи, като всеки продукт отразява философията на марката за стил, комфорт и индивидуалност.

Новият магазин затвърждава позицията на Marc Cain като водещ бранд в премиум сегмента, предлагащ както класически дизайни, така и колекции, създадени да вдъхновяват и подчертават индивидуалността на всяка жена.

За MDL

Основана през 1994 г., MDL (Modernly Designed Lifestyle) е водеща българска компания в търговията с висок клас модни марки, обувки, аксесоари и кожени изделия. С дългогодишна експертиза и усет към естетиката, MDL изгражда богато портфолио от международно признати брандове като Max Mara Fashion Group (Max Mara, Marella, Marina Rinaldi), Zegna, Brunello Cucinelli, както и DRESS CODE | DC, представящ марки от най-висок клас като Givenchy, Thom Browne, Ferragamo и други.

Компанията не просто предлага мода, а създава цялостно лайфстайл изживяване, в което индивидуалният стил, качеството и вниманието към клиента са водещи принципи. Освен с търговска дейност, MDL се отличава с креативност и прецизност в организацията на събития чрез MDL Events Management, както и с дългогодишна социална ангажираност, подкрепа за културата, младите таланти и благотворителни каузи.

Днес MDL оперира с над 20 обекта в страната и продължава да развива своята мисия: да въвежда световната мода в ежедневието на съвременната българска публика.

Повече от модното събитие и какво още ни сподели Хелмут Шлотерер - вижте във видеото най-горе.

