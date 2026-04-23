32-годишната дъщеря на Еминем сподели първи снимки от раждането на първата си дъщеря Скоти, една седмица след като я посрещнаха на бял свят. Алейна Скот и съпругът ѝ Мат Молер са родители от 14 април. Това е второто внуче на любимия рапър на няколко поколения! Двойна радост за Еминем в рамките на една година.

Скот сподели серия от черно-бели снимки от болничната стая, на които за първи път държи малката си дъщеря в ръцете си. Мьолер стои до съпругата си, разчувстван в първите мигове с дъщеря им.

„Мигнахме и мина седмица, откакто станахме семейство, но някак си сякаш сме я обичали през целия си живот. Всеки ден тя се променя и това е едновременно сърцераздирателно и изпълващо сърцето. Просто искам времето да спре, за да се наслаждавам на всеки детайл от нея“, написа щастливата майка под публикацията си.

„Да я опозная, да я обичам и просто да бъда нейна майка е чувство, което никога няма да мога да изразя с думи, а да виждам как той се свързва с нея и я обича, лекува части в мен, за които дори не съм знаела, че се нуждаят от изцеление. Молихме се и се молихме за това малко чудо и съм просто толкова благодарна, че държа моето момиченце Скоти в ръцете си. Благодаря ти, Боже“, продължи тя.

Алейна Скот сподели щастливата новина, че е родила на 14 април, с публикация в Instagram два дни по-късно - на 16 април. Новата майка сподели първите снимки на новороденото си, което беше облечено в плетен гащеризон по поръчка, изписващ красиво името ѝ.

Новината, че очаква дете, обяви на 12 октомври 2025 г. отново с публикация в социалната мрежа. След обявяването на бременността си, тя говори открито за „емоционалното напрежение“ от опита си да заченат с половинката ѝ. Скот сподели, че месец след месец тя и Мьолер „са се молили за това чудо“, докато най-накрая не получили щастлива новина.

На кого е кръстено бебето?

Когато сподели, че е родила, Алейна написа, че е кръстила бебето си Скоти, защото ѝ напомня за жените в семейството ѝ - сестрите Скот, коитоиграят особено важна роля в нейния живот:

„Жените, които дадоха толкова много смисъл на името и на живота ми. Нека сега тя му даде свой собствен смисъл и винаги да знае колко е обичана от мама, татко и лелите си.“