Световноизвестният рапър Еминем отново има повод за радост - стана дядо за втори път! Осиновената му дъщеря Алейна го дари с второ внуче - момиченцето Скоти Мари. За младото семейство това е първо дете, а вълнението е безкрайно. Бебето е родено на 14 април 2026г.

Тази щастлива новина беше споделена от самата нея в социалните мрежи два дни по-късно, където публикува и първа снимка на бебето – облечено в бял плетен гащеризон. В емоционалния си пост Алейна описва чувството да бъде майка като „сякаш сърцето ѝ е извън тялото“, допълвайки, че дъщеря ѝ е всичко за нея. Алейна разкри, че очаква дете още през октомври 2025 г., когато изненада съпруга си Мат с положителен тест за бременност и бебешки обувки.

„Най-доброто от теб + мен. От месеци нося в себе си малко сърце, което вече промени моето по всеки възможен начин,“ пише осиновената дъщеря на американската рап звезда. „Има нещо неописуемо в това да знаеш, че в теб расте, мечтае и се оформя нов живот, докато ти вършиш ежедневните си неща и шепнеш молитви и надежди, които само то може да чуе.“

Алайна продължава: „Никога не съм се чувствала по-благодарна за този дар и за възможността да увеличим нашето семейство – нещо, което искахме отдавна.“

Снимка: instagram@ alainamariescott

Двамата са заедно от средата на 2010- та година, сгодяват се през декември 2021 г., а през юни 2023 г. сключват брак. На сватбената церемония изпълнителят Еминем лично отвежда дъщеря си до олтара. Семейната история на Алейна Скот е доста сложна. Тя е осиновена от Еминем преди 26 години, след като майка ѝ - сестра на Ким Скот се бори с тежка наркотична зависимост. За съжаление тя умира през 2016 г. от предполагаема свръхдоза.

Припомняме, че през октомври 2024 г. дъщерята на Еминем - Хейли, обяви, че очаква своето първо дете от съпруга си Еван МакКлинток. Реакцията на баща ѝ, когато тя му споделя щастливата новина, е наистина безценна!Дъщерята на “Рап Бога” Еминем публично обяви появата на дългоочаквания си син с пост в Instagram.