Тодор Димитров и Павел Денов, по-известни като Торино и Пашата, са най-известните изпълнители на латино-регетон в България. Те завладяха българската сцена и сърцата на младата публика още с първите си парчета. Едно вълнуващо събитие обаче успя да разтърси от щастие дуото, а именно сватбата на Торино с избранницата му Сара.

Любов и музика без край: Торино се ожени за русокоса красавица, Пашата празнува с него

Въпреки наскоро появилите се слухове, че дуото Торино и Пашата се разпада, реалността се оказа съвсем различна – не само че няма раздяла, но и приятелството им е по-силно от всякога. Поводът за съмненията? Грандиозната сватба на Торино и синеоката Сара, която събра родни звезди и фенове заедно в едно незабравимо тържество.

Истинската история зад "раздялата"

Всичко започва с хумористична публикация в Инстаграм, където Торино с намигване съобщава: „Пашата се раздели с ергена Торино“. Постът предизвика вълна от реакции, но бързо стана ясно, че става дума не за крах на музикалния тандем, а за начало на нова глава в личния живот на Торино - неговата сватба с дългогодишната му половинка.

Звездна сватба и безкрайна любов

Церемонията беше всичко друго, но не и обикновена - стилна, емоционална и бляскава. Сред присъстващите бяха добре познати имена от шоубизнеса – певицата Камелия, актьорът Краси Радков и инфлуенсърката Ивка Бейбе.

Пашата, разбира се, беше до своя музикален партньор през цялото време, а в личния му профил се появи трогателно видео със специално послание: „Майтапа на страна, ама брат ми се ожени за тази красива жена.“. Феновете побързаха да поздравят двойката и да изразят радостта си, че дуетът остава сплотен и зад сцената.

Семейно щастие и нови хоризонти

Торино и русата красавица вече са горди родители на малка дъщеричка, която също присъства на празненството, обградена от обич и внимание. Сватбата е още една стъпка напред към доизграждането на тяхното сплотено семейство.

А музиката?

Феновете на известното дуо могат да бъдат спокойни - изпълнителите продължават активно да творят и да подготвят нови проекти. Ясно е едно - тази „раздяла“ е всичко друго, но не и музикална. Те са ярък пример за това как личното щастие и професионалното развитие могат да вървят ръка за ръка.

