14 февруари в България отдавна не е просто дата. Това е културен сблъсък с аромат на рози и червено вино.

От едната страна стои романтичната традиция на Свети Валентин - покровител на влюбените и романтиката. От другата - духът на Свети Трифон, закрилник на лозята, виното и доброто настроение. А между тях - съвременната двойка, която се опитва да реши - вечеря на свещи или пищна трапеза с червено вино?

Сблъсъкът на традициите

В българската културна действителност 14 февруари е едновременно Ден на влюбените и Трифон Зарезан. Единият празник идва от западната традиция и носи символиката на интимност, романтика и специално време прекарано с любимия човек. Другият е дълбоко вкоренен в селския календар – с песни, наздравици и ритуално подрязване на лозите.

Проблемът възниква, когато в една връзка двамата партньори са „от различни лагери“. Тя иска тиха вечеря, музика и свещи. Той планира маса с приятели, домашно вино и три вида мезе. Или обратното. Но как можете да се справите със ситуацията на "разделение", така че и двамата да сте доволни?

Снимка: iStock

Дилемата на „Трифон Валентин“ - четири различни гледни точки

Романтикът – вярва в символите, жестовете и личното преживяване. За него 14 февруари е празник на двама влюбени и нищо повече.

Традиционалистът – вижда празника като продължение на българската обредност. Колкото повече хора, толкова по-добре. Колкото повече вино - толкова по-добре.

Комбинаторът – празнува и двете. Следобед бърза трапеза с приятели на по чаша вино, вечерта - романтична вечеря с половинката.

Скептикът - смята, че празниците са търговски трик, но въпреки това не отказва чаша вино.

Първо вино с приятели, после цяла вечер романтика с половинката

Ключът не е в избора между кръчмата и свещите, а в разбирането на символиката. И двата празника говорят за плодородие – едното на лозята, другото на любовта. И от двете произлиза нещо ценно, което си заслужава да се отбележи. Виното и романтиката не са противоположности, а различни форми на празнуване на живота. Най-доброто решение е компромис - ритуал с вино и приятели по обед, интимност с партньора вечерта. Или създаване на ваше общо, лично схващане - обединен „Трифон Валентин“, в който традицията и модерността не се изключват, а се допълват. В който едното не е за сметка на другото и не предизвиква конфликт във връзката.

Важно е да се подходи внимателно и с разбиране към отсрещната страна. Да изслушате желанията и предпочитанията на партньора си, както и той вашите. Само с истинска комуникация може да бъде постигнато качествено решение, а именно и двамата да сте щастливи с избора си. Празниците не бива да стават повод за разделение в двойките, а напротив - да сплотяват влюбените още повече. Така че, смело можете да съчетаете и двата повода, като се насладите на различните емоции, коитоте носят. Виното е любов. Любовта е вино. И място за скандали - няма. "Трифон Валентин" дава само повече възможности за весели спомени, а след тях - незабравими романтични вълнения.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER