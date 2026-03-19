Така нареченият „град на НЛО“ е изоставен ваканционен комплекс от 70-те години на миналия век в Санджи, североизточното крайбрежие на Тайван. Това, което някога се е представяло, като символ на съвременния туризъм, се е превърнало в грандиозно „изгубено място“.

НЛО Сити е ваканционно селище, което е трябвало да бъде мечтана дестинация за тайванските туристи, пише travelbook. Защо обаче се превръща в призрачен град?

Къщите с НЛО на плажа се рушат

На мястото има къщи с форма на яйца. Те са в жълтеникаво-кафяви цветове. Имат бетонни стъпала към входните врати, които обаче отдавна са обрасли с гъсти лозници, а прозорците са счупени. Обстановката изглежда така, сякаш космически кораб с извънземни са кацали на мястото преди много време, а извънземните са изоставили капсулите си малко след кацането и са излетели.

Освен яйцевидните НЛО-та, има и такива, подобни на кутии. Те имат огромни панорамни прозорци. С времето обаче фасадите им са започнали да гният, да скърцат, а от прозорците да се веят разкъсани останки от завеси.

„Градът на НЛО“ се превръща в град-призрак

Дали заради силите на природата или заради вандали, градът на НЛО в момента изглежда като след земетресение. Столовете и масите са преобърнати или стъпкани, ръждата разяжда старите климатици, диваните са разкъсани, а разхвърляни хартии се веят из стаите. Загадъчна, очарователна, но и леко потискаща е атмосферата там.

В продължение на почти 30 години градчето бавно се разпада. То се превръща в скрито съкровище за ентусиастите на „изгубени места“. Футуристичните капсули са в странен контраст с океански плаж и водата, в която малко хора се осмеляват да плуват. През 2008 г. е взето решение за разрушаването на градчето. Планът е да се построи нов ваканционен курорт. Отново. До ден-днешен обаче нищо подобно не е започнато.

Колко процента от българите вярват в съществуването на извънземни - вижте във видеото.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER