Рок иконата Алис Купър и съпругата му подновиха брачните си обети след 50 години любов на бляскава церемония в Аризона!

Списание HELLO! получи ексклузивна покана да отрази незабравимия ден на легендарния рок музикант и Шерил Купър, които подновиха брачните си обети по случай 50-ата си годишнина. Заобиколен от приятели и членове на семейството си под палещото слънце във Финикс, Алис Купър е погледна в очите любимата си, преди да й заяви: „Нашите 50 години заедно доказаха на един циничен свят, че истинската любов съществува и е жива“. И това наистина е така – тяхната връзка е смятана за един от най-здравите и дълготрайни бракове в рокендрола, пишат още от изданието.

Вълшебен ден с 220 гости

HELLO! е ексклузивен гост на събитието на 21 март 2026 г., когато 220 гости от света на музиката, шоубизнеса и местната църковна общност стават свидетели как 78-годишният Алис и 69-годишната танцьорка Шерил казват „Да“ – отново – в историческото имение Wrigley Mansion. Церемонията на открито се състои на фона на емблематичната планина Camelback Mountain във Финикс. Двойката е венчана от 92-годишния баща на Шерил – пастор Уилям Годард, който ги е оженил и преди 50 години.

Рокендрол сватба

Въпреки необичайно горещото време през март, гостите пристигат в официални тоалети за церемония, която е едновременно романтична и с рокендрол дух.

Сред присъстващите са басистът на Guns N’ Roses Дъф МакКейгън и съпругата му Сюзън, текстописецът Бърни Топин и съпругата му Хедър Кид, рок звездите Роб Зомби, Роб Халфорд, Крис Ейнджъл и Мерилин Менсън.

В булчинския „отбор“ са дъщерите на двойката – Калика (44) и Сонора (34), снаха им Аманда Мур Купър, племенницата София Оди и близки приятелки. Шаферка е сестрата на Шерил – Шона Баргър. Кум е Шеп Гордън – мениджър на Алис от 55 години и един от малкото хора, присъствали и на първата им сватба през 1976 г.

„Най-лесният брак на света“

На въпроса каква е тайната на дългия им брак, Алис споделя: „Хората винаги казват, че бракът е труден, но нашият със Шерил е най-лесният, който можете да си представите. Никога не се караме. Вярваме един в друг.“

Съпругата му допълва с усмивка: „Имаме проста дефиниция за брак – двама нефункциониращи хора, които отказват да се откажат един от друг!“.

Любов от пръв поглед

Двамата се срещат през 1975 г., когато Шерил се явява на прослушване за турнето „Welcome To My Nightmare“. По-малко от година по-късно – тя на 19, той на 27 – и се женят в Акапулко, Мексико. Днес те имат онова спокойствие и близост, характерни за двойки, които са прекарали половин век в любов – довършват си изреченията и си помагат да разказват спомените си. Сред тях са истории като запознанството на Алис с кума му чрез Джими Хендрикс и Джанис Джоплин, както и нестандартното предложение за брак през 1975 г., което Шерил описва „като сцена от „Психо“, веднага след като излязла от банята“.

Второто предложение също било нетипично, на сцената: „По време на коледното ни шоу казах: „Между другото, ще се омъжиш ли за мен?“, разказва Алис.

Специалният момент

Преди церемонията двойката, която е дълбоко вярваща, споделя кратка молитва, но не се виждат до момента, в който Шерил тръгва към олтара. Булката носи елегантна бяла сатенена рокля с корсет и впечатляващо деколте, създадена от дизайнерката Вероника Кох, а появата ѝ е обявена с тромпет. Под ръката на баща си тя върви към олтара под звуците на „Пристигането на царицата на Сава“ от Хендел. „Изглеждаше невероятно – като героиня на Дисни“, казва Алис.

„Беше почти нереално – перфектната сцена и тя като принцеса.“

Вдъхновение за другите

Бърни Топин споделя, че би „прелетял света за тях“, а Дъф МакКейгън признава, че той и съпругата му гледат на семейство Купър като на вдъхновение.

„Да имаш Алис и Шерил като пример за любов е прекрасно. Виждаме се често, защото живеем близо един до друг в Хавай. И все още не мога да повярвам, че сме поканени – това все пак е Алис Купър! Но те са просто страхотни хора.“

Финал с рок шоу

И, разбира се, вечерта не можеше да приключи без музика. Навън пространството било преобразено с дансинг и сцена, осветени от свещи под лунната светлина. Двойката открива вечерта с първия си танц на песента „This I Swear Is True“ на The Skyliners, изпълнена на живо от групата Sixwire. След това партито се превръща в истински рокендрол празник!

