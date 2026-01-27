Сурвакарската група от Богданов дол, която имаше своя звезден участник в лицето на именития ни боксьор Тервел Пулев, е сред победителите в Международния фестивал на маскарадните игри "Сурва" 2026. Те ще получат „Сребърна маска“, както и кукерите на кв. „Лъджа“ – Ивайловград и бабугерите от село Крупник. Големите победители тази година са сурвакарската група на село Банище, кукерската група от с. Калипетрово, общ. Силистра и Старчевата от Разлог.

Спортното семейство участва в юбилейното 60-о издание на фестивала, като боксьорът, който е европейски шампион в тежка категория, неговите двама по-малки синове Аспарух и Самуил и половинката му Диана Ненова, бяха облечени с традиционните сурвакарски костюми, отрупани с чанове и характерни кожени елементи.

Тервел Пулев дефилира на „Сурва“ 2026 в Перник като сложи страшна маска и носи най-тежките звънци на фестивала. Семейството на боксьора го подкрепи, като се включи в традиционните ритуали за прогонване на злите сили и наричане за здраве и плодородие.

Снимка: Инстаграм

Кадри от неповторимата атмосфера по време на фестивала сподели самият Тервел Пулев в Инстаграм, а фенове на българския боксьор са категорични, че това е начинът да се предават българските традиции.

Семейството на боксьора е сред харесваните и уважавани български фамилии, които пазят традициите и ги предават на следващите поколения. Макар Тервел и Диана Ненова, която е трикратната шампионка на България с волейболния ЦСКА, да нямат брак, любовта им винаги е била за пример.

Снимка: Инстаграм

Започват връзката си по типично спортен начин - с целувка след загубен бас на високопланинската база Белмекен. След това заживяват заедно и им се раждат трима синове, чиито имена са свързани с българската история. Калоян се ражда през 2008 г., Аспарух – през 2016 г., а най-малкият Самуил – преди 5 години.

"Думата "патриотизъм" в днешно време не е с този заряд, който имаше преди, малко е опорочена. Не е толкова престижна, може би. Не знам точно патриоти ли сме – обичаме си държавата, обичаме си родината, децата ги възпитаваме в това да уважават предното поколение, да уважават дядовците си, бабите си", казва Тервел в интервю за bTV през 2024 г. и добавя:

"Аз мисля, че ние сме достатъчно силни само с това, че сме българи. Дан Колов казва "Силен съм, защото съм българин". Ние сме си достатъчно силни, имаме всичко в ръцете си", казва той.

Вижте във видеото как Тервел излиза на ринга:

