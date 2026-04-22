Супермоделът Синди Крауфорд и съпругът ѝ Рандe Гербер се насладиха на романтична почивка в Мексико, където изглеждаха изключително спокойни и щастливи заедно, а модната икона демонстрира перфектна форма, за която много пъти е споделяла, че поддържа без крайности и с уважение към тялото си.

Естествена визия и стил на плажа

60-годишната Крауфорд впечатли с поддържана фигура, облечена в тъмнолилаво бикини, като бе заложила на естествена визия без грим и с пусната коса. Тя и съпруга й бяха заснети да се разхождат по плажната ивица заедно, наслаждавайки се на слънцето и радвайки се на любовта. Красиви и сплотени, те определено излъчват баланс, спокойствие и видимо споделят добър синхрон помежду си.

Дългогодишна връзка и семейство

Синди Крауфорд и Рандe Гербер са заедно от десетилетия, като бракът им датира от 1998 г. Двамата имат две деца, които също следват пътя на модата, а Кая Гербер успешно се развива и в киното. Интересен факт е, че връзката им започва като приятелство, което по-късно прераства в романтична връзка след раздялата на Крауфорд с бившия й партньор.

Трудности отвъд блясъка

Макар животът ѝ да изглежда перфектен на пръв поглед, Синди не крие, че е преминала през тежки моменти. Като дете губи по-малкия си брат, който умира от левкемия. Тогава тя е на 10 години, а брат й на 3. Загубата е тежък период за нея и семейството, и години наред й носи усещане за „вина на оцелелия“.

Като майка също преминава през изпитания, свързани с трудностите на сина ѝ Пресли, който в определен период от живота си има проблеми със закона и емоционални кризи. Синди винаги е подчертавала, че най-важното е да възпита децата си да притежават чувство за отговорност и работна етика, въпреки привилегированата среда, в която са израснали. През февруари, тя навърши 60 години и винаги открито е споделяла, че се грижи за тялото и духа си с категорична дисциплина и отговорност към себе си.