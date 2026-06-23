На 23 юни рожден ден празнува една от най-успешните български спортистки – Мария Гроздева, както и двама представители от света на изкуството - американската актриса Франсис Макдорманд и френският композитор Ян Тиерсен.

Гроздева е сред най-големите имена в историята на българската спортна стрелба и една от най-титулуваните състезателки в света в своята дисциплина. Тя има участие на рекордните седем олимпийски игри, като печели общо пет олимпийски медала – два златни и три бронзови. Златните ѝ отличия идват от Сидни 2000 и Атина 2004 в дисциплината 25 метра пистолет.

Днес навършва 53 години.

Освен олимпийските успехи, Мария Гроздева е многократна световна и европейска шампионка, с десетки медали от големи международни състезания. През годините тя се утвърждава като символ на постоянство, дисциплина и изключителна спортна класа.

Снимка: Lap.bg

След края на активната си състезателна кариера Гроздева остава ангажирана със спорта като треньор и обществена личност, като продължава да подкрепя развитието на спортната стрелба в България.

Днес името ѝ остава емблема на българския спорт, а постиженията ѝ – недостижим стандарт за поколения състезатели.

Снимка: Lap.bg

Сред известните рожденици е и Франсис Макдорманд – една от най-уважаваните американски актриси, носителка на множество престижни награди, включително няколко „Оскар“-а. Тя е известна със своите силни и запомнящи се роли в продукции като Fargo, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri и Nomadland, където впечатлява с естествена игра и дълбока емоционалност.

Макдорманд отбелязва своя 69-ти рожден ден.

Снимка: Getty Images

На същата дата е роден и Ян Тиерсен – френски композитор и мултиинструменталист, познат по света със своята деликатна и кинематографична музика. Той добива световна популярност с саундтрака към филма „Амели“, който се превръща в една от най-разпознаваемите филмови музики на XXI век.

Днес той навършва 56 години.